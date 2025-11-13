Slušaj vest

Za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vernike danas je jedan od najtužnijih praznika. Na današnji dan oni se sećaju života i velikog stradanja Svetog apostola Stahija, Amplija, Urvana i drugih.

Prema legendi u koju veruju svi hrišćani, osim dvanaest velikih apostola koji su poznavali Isusa i bili njegovi prvi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola koji će propovedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo.

Neki od tih „malih apostola“ bili su i Sveti apostoli Stahije, Amplije i Urvan.

Sveti Stahije je bio prvi episkop Vizanta.

Živeo je i propovedao u 1. veku i bio je pomoćnik Svetom Andreju Prvozvanom.

Veruje se da je mnoge pagane preobratio u hrišćanstvo, da je važio za dobrog i pravednog čoveka i da je bio veliki govornik naročito kada su hrišćanske besede bile u pitanju.

Posle šesnaest godina episkopovanja mirno je umro 54. godine. Posebno se slavi u Rumuniji i Rusiji.

Sveti Amplije i Urvan takođe su bili saradnici Svetom Andreju i od njega su bili postavljeni za episkope

Amplije u Lidi, ili Diospolju Judejskom, a Urvan u Makedoniji. Poznati po tome što su uništavali idole i propovedali hrišćanstvo, na sebe su navukli gnev mnogobožaca pa su ih oni obociju ubili.

Hrišćanski vernici danas se sećaju i drugih „malih apostola“ koji su postradali u slavu Isusa. Sveti Narkis je bio episkop u Atini, zbog vere je mučen i tako ubijen.

Apelije sveti je bio episkop u Irakliji Trakijskoj i, nakon dugog i bogougodnog života umro je u dubokoj starosti. Sveti Aristovul, brat apostola Varnave, propovedao je veru Hristovu u Britaniji, i tamo mirno skončao.

Svi ovi svetitelji danas su primeri iskrene i duboke ljubavi i posvećenosti Bogu.

Prema narodnom verovanju, svima koji su u molitvi iskreni, pomoć će doći.

Molitva