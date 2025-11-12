Slušaj vest

Osnivač Majkrosofta Bil Gejts veruje da će zahvaljujući razvoju veštačke inteligencije ljudi u budućnosti raditi samo dva dana nedeljno. Da li je to zaista izvodljivo – i šta bi takav scenario doneo ekonomiji i tržištu rada?

Deo stručnjaka veruje da će veštačka inteligencija preuzeti većinu rutinskih poslova, omogućavajući ljudima da se više posvete kreativnim i strateškim zadacima. Ipak, stručnjaci upozoravaju da takva promena ne znači automatski kraću radnu nedelju.

- Da će to dovesti do radne nedelje od dva dana, neće. Jednostavno, u tom slučaju bi efekti porasta produktivnosti bili ispucani. Da ljudi imaju ponudu da rade dva dana za hiljadu evra recimo, većina njih bi gledala da radi recimo četiri dana za dve hiljade evra. Dakle, malo je verovatno da će biti rezultat smanjenja radne nedelje - tvrdi jedan ekonomista.

LJUDI ĆE RADITI SAMO DVA DANA NEDELJNO? Evo kako bi takav scenario uticao na celokupnu civilizaciju Izvor: Kurir televizija

Iako tehnologija može smanjiti potrebu za radnom snagom, tržište će se, prema mišljenju stručnjaka, verovatno prilagoditi tako da nagrađuje veći angažman, a ne kraće radno vreme. Pitanje koje se postavlja jeste, može li veštačka inteligencija uopšte da zameni čoveka?

- Ne mogu da kažem da je realno da potpuno zameni ljudski rod i ljudske sposobnosti, pogotovo ne u bliskoj budućnosti, zato što, ma koliko god ona pod navodnicima bila inteligentna, a nije, jednostavno ljudi su oni koji rukovode tim. AI može da ubrza, može da pomogne i sigurno će imati neki primat u stvarima, ali ljudi su ipak oni koji kontrolišu AI.

Dok jedni vide potencijal za veću produktivnost i balans između posla i privatnog života, drugi upozoravaju da bi širenje veštačke inteligencije moglo dodatno produbiti društvene razlike i promeniti način raspodele rada i prihoda.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

ČOVEČANSTVO NA IVICI: