Novembar je mesec muškog zdravlja, zbog čega je u Javnoj biblioteci "Bora Stanković" u Vranju organizovan je razgovor o urogenitalnim karcinomima.

O ovoj temi govorili su Marko Đurić, predstavnik Udruženja Uro takt iz Beograda i Dejan Veličkov iz Surdulice, član udruženja koji je i sam nekada bio onkološki pacijent.

Marko Đurić, predstavnik Udruženja Uro takt istakao je da se udruženje ne bavi samo muškim kancerima kao što su rak prostate, testisa već i kancerima mokraćne bešike i bubrega.

"Trudimo se u ovom mesecu muškog zdravlja da malo osvestimo muškarce da mogu i oni da odu kod urologa da to ništa ne boli i da time sprečavaju da se nešto razvija. Jednom godišnje odete pregledate se makar uradite ultrazvuk donjeg dela stomaka, uradite PSA testiranje, bar nešto uradite za svoje zdravlje”, istakao je Đurić.

Foto: Tatjana Stamenković/Kurir

Na pitanje koliko su učestala pomenuta maligna oboljenja, iznosi poražavajuće brojke:

"Kad se sve sabere za godinu dana i prostata i bubreg i mokraćna bešika i testisi, 6.000 ljudi oboli godišnje od tih bolesti u Srbiji. Ako oduzmemo ovaj ženski deo za bubrege i mokraćnu bešiku 5.000 muškaraca oboli od ovih bolesti. Varira od godine do godine, smrtnost nije veća od evropskog nekog proseka, ali postoji mogućnost da se što pre ustanove ti kanceri onda je mogućnost za izlečenje mnogo veća", naglasio je Đurić.

On je imao poruku za sve, a posebno muškarce:

"Ohrabrite se da odete na pregled, jer se bavite mnogim stvarima jednom godišnje registrujete kola, jednom godišnje servisiranje klime, servisirate mobilne telefone, obnavljate radite izolacije, svašta radite, a za svoje zdravlje jednom godišnje je dovoljno da uradite neki vid sistematskog pregleda, pogotovo koliko je kod nekih kancera teška dijagnostika teško ih je ustanoviti, jer ne daju konkretne simptome, daju simptome koji mogu biti vezani za mnogo štošta, pogotovo kad ste u nekim godinama 75 plus. Vi imate problem s mokrenjem u svakom slučaju ne mora da znači da imate problem s prostatom, ili bešikom, ili imate rak, ali svaki neki iskok iz redovnog je znak da treba da se uradi neki pregled".

Dejan Veličkov iz Surdulice je član udruženja i, kako je rekao, bivši onkološki bolesnik. Ističe da je današnji razgovor od značaja i smatra da je bitno jer treba da se probudi svest kod ljudi za preventivne preglede kako bi se bolest otkrila i sprečila na vreme da ne bi bila ova brojka koja je danas više umrlih nego izlečenih.

Foto: Tatjana Stamenković/Kurir

"Ja sam tu da pomognem u prevenciji u to vreme kad sam ja bio bolestan udruženje tad nije postojalo, ali sad sam član da bi proširio tu svest kod naroda. Prema podacima ova brojka koja je danas više je umrlih nego izlečenih. Idite na preglede redovno, preventivne, kako bi smanjili mogućnost umiranja".

Foto: Tatjana Stamenković/Kurir