Slušaj vest

Zoran Jovanović, pripadnik Žandarmerije u penziji, juče je nesebičnim i herojskim činom spasao troje ljudi koji su doživeli saobraćajnu nezgodu, i time sprečio mnogo veću tragediju. Ne razmišljajući o riziku za sopstveni život, Jovanović je bez razmišljanja pritekao u pomoć mladićima koji su doživeli tešku saobraćajnu nesreću, dok je automobil počeo da se pali.

Grupa građana iz Zrenjanina obratila se javnosti kako bi se zahvalila hrabrom sugrađaninu.

Pismo zahvalnosti prenosimo u celosti:

"Upućujemo iskrenu zahvalnost Zoranu Jovanoviću, policijskom službeniku u penziji i bivšem pripadniku jedinice Žandarmerije, koji je sinoć oko 18 časova kod Orlovata, pokazao izuzetnu hrabrost i humanost.

U trenutku saobraćajne nesreće, bez oklevanja je pritekao u pomoć i izvukao troje mladih ljudi iz automobila koji su doživeli težak udes. Njegova brza reakcija, prisebnost i požrtvovanost doprinele su da se spreči veća tragedija.

Foto: Društvene Mreže

Zoranovo delo je primer istinskog policijskog poziva, časti i ljudskosti.

Kao čovek i kao policijski službenik u penziji, pokazao je da odanost i spremnost da se pomogne drugima ne prestaju nikada.

U ime svih koji su bili svedoci događaja i u ime zahvalne zajednice – HVALA VAM JOVANOVIĆ ZORANE!

Vaš gest će ostati zapamćen i poštovan!", navodi se u pismu zahvalnosti.

Zoran Jovanović je ovim povodom, za lokalni portal Ilovezrenjanin, poručio da jedino o čemu je razmišljao kada je ugledao saobraćajnu nezgodu, jeste to da je njegova obaveza da pomogne povređenima.

"Čim sam video da se dogodio sudar dva vozila, odmah sam se zaustavio i pritrčao jednom od automobila. Čuo sam devojku da traži pomoć. U tom trenutku uopšte nisam razmišljao o svom životu. Posebno me je pogodilo kada sam video da je ta devojka otprilike uzrasta moje ćerke. Uspeo sem nekako, nasilno, da otvorim vrata, da devojku izvučem i odnesem na bezbedno. Vratio sam se po gospodina koji je bio sa njom u vozilu i njega sam izvukao i odneo na bezbedno. U tom trenutku automobil je krenuo da se pali, a ja sam uzeo zemlju da ga gasim. U drugom vozilu je bilo još jedno lice. I to lice sam izvukao iz auta i odneo na bezbedno mesto. Ponavljam, jedino o čemu sam razmišljao jeste kako da spasem te ljude, o svom životu nisam ni razmišljao", objašnjava Zoran Jovanović, pripadnik jedinice Žandarmerije u Novosadskom odredu u penziji.

Tek danas, nekoliko sati nakon jučerašnjeg događaja, Zoran razmišlja o mogućim posledicama.

"Danas ima više straha nego juče. Tada sam samo razmišljao kako da spasem sve povređene. Sada kada je prošlo, razmišljam šta je sve moglo da se desi, ali Bogu hvala, nije bilo tragičnih posledica. Ne daj Bože da se opet slično nešto dogodi sigurno je da bih ponovo isto postupio", dodaje.

Ovaj penzionisani policijski radnik apeluje na sve učesnike u saobraćaju da ne sedaju za volan ako su pod destvom alkohola i da obrate pažnju na brzinu vožnje.

"Delić sekunde može svima da promeni život. Alkohol i brza vožnja su najveći neprijatelji na putu", kaže Jovanović.