Oprez zbog magle! AMSS: Koristite dnevna svetla, vozite sporije i budite pažljivi za volanom
Magla, sumaglica i vlažni kolovozi i danas otežavaju vožnju, pa je vidljivost na pojedinim mestima mestimično smanjena ispod stotinak metara, a klizav asfalt povećava rizik od proklizavanja, upozorava AMSS.
"Koristite dnevna svetla, vozite sporije i budite pažljivi za volanom. U gradovima je ponovo više dece i pešaka, posebno oko škola, pa dodatno obratite pažnju, dani su sve kraći a uslovi na putu sve zahtevniji", savetuje AMSS vozače.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.
Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je da su svi putni pravci prohodni i da na njima nema snega.
Na putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije, na graničnom prelazu Batrovci teretnjaci čekaju 300 minuta, na Šidu 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.