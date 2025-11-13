Slušaj vest

Magla, sumaglica i vlažni kolovozi i danas otežavaju vožnju, pa je vidljivost na pojedinim mestima mestimično smanjena ispod stotinak metara, a klizav asfalt povećava rizik od proklizavanja, upozorava AMSS.

"Koristite dnevna svetla, vozite sporije i budite pažljivi za volanom. U gradovima je ponovo više dece i pešaka, posebno oko škola, pa dodatno obratite pažnju, dani su sve kraći a uslovi na putu sve zahtevniji", savetuje AMSS vozače.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je da su svi putni pravci prohodni i da na njima nema snega.