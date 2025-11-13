Slušaj vest

Magla, sumaglica i vlažni kolovozi i danas otežavaju vožnju, pa je vidljivost na pojedinim mestima mestimično smanjena ispod stotinak metara, a klizav asfalt povećava rizik od proklizavanja, upozorava AMSS.

"Koristite dnevna svetla, vozite sporije i budite pažljivi za volanom. U gradovima je ponovo više dece i pešaka, posebno oko škola, pa dodatno obratite pažnju, dani su sve kraći a uslovi na putu sve zahtevniji", savetuje AMSS vozače.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je da su svi putni pravci prohodni i da na njima nema snega.

Na putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije, na graničnom prelazu Batrovci teretnjaci čekaju 300 minuta, na Šidu 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ne propustiteAutoŠta nam zapravo govore brojevi i oznake na tablicama? U Srbiji postoji više od 12 vrsta različitih registarskih oznaka, evo detaljnog tumačenja (foto)
0615-news1-zorana-jevtic.jpg
AutoDa li znate šta znači "check engine" lampica na kontrolnoj tabli? Nemojte je zanemarivati, posledice mogu biti ozbiljne
Kontrolna tabla automobila
AutoKako pravilno odmagliti staklo? Nikako ne brišite staklo rukom ili prljavom krpom, ovo je jedini ispravni način
nikako ne čistite zamagljeno staklo rukom
AutoNisu sve zimske gume odgovarajuće, pazite da vas ne prevare! Proverite da li imate prave pneumatike lako i jednostavno
guma skener merenje dubine šare letnje zimske