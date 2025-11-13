Slušaj vest

Čekaonice su prepune, deca kašlju, kijaju i plaču u naručju roditelja - sezona virusa je u punom jeku. Respiratorne i stomačne infekcije haraju vrtićima i školama, a najmlađi su ponovo na udaru. Lekari upozoravaju da je ovo tek početak i da bi pravi talas bolesti mogao da stigne tokom predstojeće sezone slava, ali i tokom novogodišnjih proslava.

Podsetimo, u beogradskim domovima zdravlja na pedijatrijskim odeljenjima beleži se povećan broj pregleda dece koju dovode roditelji zbog respiratornih i stomačnih infekcija, a na dnevnom nivou negde se beleži i više od 300 pregleda.

"Radimo duže da bismo pregledali prehlađene ljude"

Osim dece koja su prehlađena, virusima su izloženi i roditelji, pa se tako neretko desi da prehlada koja pogodi dete, lako pređe na roditelje, i cele porodice padaju u postelju zbog virusa. To potvrđuje i Biserka Obradović, doktorka, i kaže da je vidljiv porast broja prehlađenih u čekaonicama domova zdravlja.

- Kod nas je zaista prepuno, radimo duže da bismo pregledali sve pacijente. Svi uglavnom govore, da su im prehlade deca donela iz vrtića. Najveći je procenat dece iz vrtića, dok je manji procenat dece iz škole. To i odgovara onome što kažu statistike Batuta, da je najveća incidencija kod dece od 0 do 4 godine 319, a kod dece od 5 do 14 godina 182 - kaže Obradović.

Zašto se virusi brzo šire, i kada će biti vrhunac

Ona se osvrnula i na to da širenju virusa doprinosi i to što prehlađena deca idu u vrtiće i škole.

- Problem je što roditelji uglavnom vode bolesnu decu vrtiće. Kažu da im nije ništa, ali su zapravo prehlađena. U vrtiću menjaju igračke, dolaze u dodir sa drugom bolesnom decom, menjaju virus, i naravno te sve viruse donose kući svojim roditeljima, svojim dekama i bakama. Sada, tokom ovog hladnom perioda, možemo očekivati da imamo porast broja svih respiratornih infekcija - navodi doktorka Obradović.

Prema njenim rečima, vrhunac sezone virusa i prehlada može se očekivati krajem i početkom naredne godine.

- Stiže nam i sezona slava gde je veći broj ljudi u manjem prostoru. Širenje tih virusa i nam tek stiže, i kao i uvek povećava se broj kako se bližimo prema Novoj godini. Naravno Nova godina će doći i tu ćemo imati taj pik koji dolazi uglavnom na početku januara kada imamo i najveći broj obolelih - kaže Obradovi, i dodaje:

- U ovom periodu moramo da radio na imunitetu, da ga jačamo. Nisu kriva deca što nam donose iz vrtića virus, već smo krivi i mi što ne jačamo svoj imunitet, zbog čega smo onda podložni tim respiratornim infekcijama.

Najčešće respiratorne i stomačne infekcije

U pedijatrijskim dispanzerima Doma zdravlja Savski venac poslednjih dana beleži se znatan porast broja pregleda dece. Kako ističe doktorka Marija Golubović, načelnica pedijatrije u Domu zdravlja Savski venac, lekari dnevno obave i do 300 pregleda, odnosno između 50 i 70 po lekaru.

"Povećan je broj pregleda u predškolskom i školskom dispanzeru, i to do 300 dnevno. Reč je uglavnom o infekcijama gornjih respiratornih puteva, koje najčešće izazivaju virusi - rinovirusi i adenovirusi. Polako se javlja i virus gripa koji ulazi na ‘mala vrata’. Kada su u pitanju stomačne infekcije, one su u poslednjih mesec dana nešto češće, što je uobičajeno za ovo doba godine", objasnila je dr Golubović za K1.

Polovina dece dolazi zbog respiratornih infekcija

Oko 50 odsto dece koja dolaze u dom zdravlja ima simptome respiratornih infekcija gornjih disajnih puteva.

"To su najčešće deca mlađeg uzrasta - do tri godine, ili deca u nižim razredima osnovne škole, čiji je imunitet osetljiviji. Roditelji su, naravno, pažljiviji kada primete simptome i češće se javljaju lekaru", kaže doktorka.

Ona je posavetovala roditelje kada da se obrate lekaru, pošto primete da im je dete bolesno.

"Ako primeti da je dete malaksalo, apatično, da ne jede i ne reaguje uobičajeno, potrebno je obratiti se lekaru već prvih dana bolesti. Ako dete ima blagu temperaturu, dobro jede i pije tečnost, može se sačekati uz antipiretike i rehidrataciju, ali je preporučljivo da dete trećeg dana obavezno pregleda lekar", savetuje Golubović.

Razlike u simptomima: respiratorne i stomačne infekcije

Prema njenim rečima, simptomi respiratornih infekcija su kijanje, kašljanje, malaksalost i povišena temperatura, dok se kod stomačnih infekcija javljaju povraćanje, tečne stolice i opasnost od dehidracije.

"Deca teže podnose stomačne tegobe jer često odbijaju tečnost i hranu. Važno je da roditelji obrate pažnju na ishranu – da deci daju laganiju hranu, voće, povrće i dovoljno tečnosti. Preporučuje se i unos vitamina D, posebno u zimskom periodu, kada ima manje sunčanih dana, jer je važan za jačanje imuniteta", ističe dr Golubović.

Pojava dečijih glista u vrtićima

Doktorka Golubović osvrnula se i na to da su u poslednje vreme zabeleženi i slučajevi dečijih glista u pojedinim vrtićima.

"Reč je o zaraznoj bolesti koja se prenosi prljavim rukama. Period inkubacije može trajati i do mesec dana. Terapija se sprovodi odgovarajućim lekom koji se daje u propisanim vremenskim razmacima. Lečiti treba i dete i sve ukućane", objašnjava dr Golubović.

Posebno ističe značaj higijene ruku – pranje pre jela i posle korišćenja toaleta, kao i pojačan nadzor u kolektivima poput vrtića i škola.

"Ako dete nema tegobe i urednu stolicu, nema potrebe za testiranjem. Međutim, ako postoji noćni svrab u predelu analne regije, dete treba dovesti na pregled", dodaje ona.