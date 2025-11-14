Slušaj vest

Rak pluća je najčešći tip maligniteta u Srbiji. Nažalost, godišnje u našoj zemlji od ove bolesti oboli oko 7.000, a premine čak 5.000 ljudi. Iako se cigarete smatraju najčešćim uzročnikom ove maligne bolesti, sve više nepušača oboleva od ove bolesti, i to uglavnom žene.

Rak pluća kod ljudi koji nikada nisu pušili duvan se sada procenjuje da je peti najčešći uzrok smrtnih ishoda od kancera širom sveta, pokazuju najnovija istraživanja.

A da je u porastu broj onih kojima je dijagnostikovan rak pluća, a da nikad nisu pušili u životu objavila je Međunarodna agencija za istraživanje kancera.

Rak pluća je u 9 od 10 slučajeva uzrokovan pušenjem, kaže dr Kovčin

Onkolog profesor dr Vladimir Kovčin je rekao ranije da je rak pluća u 9 od 10 slučajeva uzrokovan pušenjem, a da u 10 odsto slučajeva može da se javi kod nepušača, te da je u tom slučaju najčešće dijagnostikovan kod žena.

- Rak pluća kod nepušača se najčešće javlja među ženama. Porast je evidentan u Srbiji i sada je izjednačen broj obolelih žena i muškaraca, dok smo ranije imali veći broj obolelih muškaraca. Nažalost, danas imamo i primere dece koja puše već u osnovnoj školi - pojašnjava on.

Tri ključna faktora za dobijanje raka pluća kod nepušača

Pored konzumiranja duvanskog dima, neki od ključnih faktora za dobijanje raka pluća su i aerozagađenje, hemijska i azbestna industrija ili petrohemija, ali i pasivno pušenje.

Ukoliko roditelji konzumiraju cigarete, deca su pasivni pušači

- Ukoliko roditelji konzumiraju cigarete, deca su pasivni pušači. Potrebno je vreme da sve te kancerogene materije uđu u pluća i da se karcinom razvije, ali to je jedan od razloga zašto sve više mladih oboleva od od ovog raka - pojašnjava dr Kovčin.

Kako kaže, prevencija je bitna, posebno kod radnika u industriji ili petrohemiji. Međutim, kada je aerozagađenje u pitanju, pojedinac tu ne može mnogo da učini.

"Kada je zagađenje vazduha u pitanju, tu malo možemo. Potrebno je da se postave filteri na dimnjake za prečišćavanje dima iz termoelektrana. Takođe, u malim gradovima, ali čak i u Beogradu, ljudi lože svašta. Dešava se da zapale gume za automobile, to je vrlo kancerogeno", pojašnjava naš sagovornik.

Leče bronhitis, a u stvari imaju rak

Nažalost, karcinom pluća je podmukao i ima nespecifične simptome dok ne zahvati vitalnu strukturu, kaže Kovčin.

"Prvi simptomi uglavnom deluju kao banalno oboljenje poput bronhitisa ili upale pluća. Često se dešava da lekari mesecima leče baš ova oboljenja kod pacijenata, a da je u stvari u pitanju rak", kaže nam profesor.

U 6 delova Srbije najviše obolelih, na udaru žene

Kako se vidi na interaktivnoj mapi koja prikazuje rasprostranjenost maligniteta u Srbiji, najviše obolelih od raka pluća u Srbiji je u Severnobanatskom, Srednjebanatskom, Borskom, Južnobačkom, Severnobačkom okrugu, ali i u Beogradu, dok su žene podložnije ovom kanceru.

Tri faktora iz naše sredine ključna za oboljenje

Onkolog Kovčin ranije je objasnio da je ključni razlog za porast broja obolelih od karcinoma mlađih od 45 godina okruženje u kom živimo, i to - kakav vazduh udišemo, kakvu vodu pijemo i kakvu hranu jedemo.

- Stariji sugrađani poput naših baka i deka, živeli su u drugačijem vremenu kada okolina nije bila toliko zagađena. Bilo je manje hemije u hrani, vodi i vazduhu - objasnio je on ranije.

Kada je u pitanju nasledni faktor, prof. dr Kovčin naveo je da o njemu ne možemo govoriti kao primarnom.

Zagađenje je jedan od bitnih faktora za razvoj tumora.

- Osnova je u velikom zagađenju koje je oko nas i toj kumulaciji s kojom smo u kontaktu svaki dan. Kada dođe do kritične količine razvija se karcinom. Naravno jedan od bitnih faktora je i stres koji remeti imunitet, a imunitet je zadužen za ubijanje malignih ćelija, ali kada je oslabljen one uspevaju da izbegnu imunološki razvoj - upozorio je on.

Koji su najraniji simptomi raka pluća

Simptomi koji ukazuju na rak pluća nisu specifični samo za tu bolest.

Pulmolog Tatjana Radosavljević rekla je ranije da simptomi koji mogu da ukažu na prisustvo raka pluća nisu specifični samo za tu bolest, već se mogu javljati i u drugim bolestima pluća:

Može da postoji:

kašalj

iskašljavanje

iskašljavanje krvi kroz ispljuvak

osećaj otežanog disanja

bolovi u grudima

- Lokalno širenje raka pluća može da dovede do bola u ramenu (tzv. Pankoast tumor), promuklosti zbog zahvatanja živca koji oživčava glasne žice, otežanog gutanja ukoliko je zahvaćen jednjak. Upala pluća koja se ponavlja na istom mestu, takođe mogu da ukazuju na postojanje raka pluća.

Šta budi sumnju na rak pluća

Akutni uporni kašalj ili pogoršanje i promena karaktera hroničnog kašlja

krv u sputumu

krv u sputumu uporni bronhitis ili ponavljanje respiratornih infekcija

bol u grudima

neobjašnjen gubitak težine i / ili umor

poteškoće s disanjem uopšte