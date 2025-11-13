Slušaj vest

Upravo zato iz Uprave saobraćajne policije stiže važan apel i upozorenje za sve vozače - budite odgovorni i za volan ne sedajte pod dejstvom alkohola!

Kako su naveli iz Uprave saobraćajne policije, tokom prethodnog dana u Srbiji se dogodilo 80 saobraćaјnih nezgoda, u koјima nema poginulih, a povređeno јe 39 lica.

- Imaјući u vidu da predstoјi period obeležavanja slava, apeluјemo na vozače da pokažu odgovornost i da ne planiraјu upravljanje vozilom ukoliko јe izvesno da će konzumirati alkohol - kažu iz MUP.

Saobraćajna policija Foto: Kurir Televizija

Za naredni period u većem delu zemlje očekuјe se i poјava guste magle, naročito u јutarnjim časovima.

- Apeluјemo na sve vozače da zbog nepovoljnih vremenskih uslova, smanjene vidljivosti i vlažnih kolovoza smanje brzinu kretanja vozila i drže bezbedno odstoјanje u odnosu na druga vozila, јer se u ovakvim uslovima značaјno produžava zaustavni put. Posebnu pažnju obratite na pešake, čiјa јe vidljivost dodatno smanjena. Iz Uprave saobraćaјne policiјe želimo da sačuvate svoјu i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaјu - navode iz USP.

Upozorenje MUP-a sa tri uzvičnika!

Podsetimo, MUP Republike Srbije juče je na svom Instagram profilu svim vozačima uputio važno upozorenje, i to sa čak tri znaka uzvika, a zbog vremenskih uslova na putu.

Kako je MUP naveo, u pojedinim delovima naše zemlje moguća je pojava magle i sumaglice.

- Upozoravamo vozače da smanje brzinu kretanja, povećaju odstojanje, koriste kratka svetla i svetla za maglu kao i pokazivače pravca, naročito u jutarnjim i večernjim satima - upozoravaju iz MUP, a posebne mere opreza istakli su sa čak tri znaka uzvika.

Poručili su i da magla može značajno da smanji vidljivost i oteža vožnju, i to posebno u ranim jutarnjim i večernjim satima.

Ovi saveti za vozače su spasonosni

Vozačima se savetuje da izbegavaju nagla kočenja i preticanja, jer vlažan kolovoz i smanjena vidljivost povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda. Poseban oprez potreban je na maglovitim delovima puteva kroz ravnice, doline i mostove, gde se magla najduže zadržava.

Stručnjaci upozoravaju i da je magla jedan od opasnijih vremenskih uslova za vožnju, jer vozače dovodi u zabludu o udaljenosti i brzini drugih vozila. Vidljivost može biti smanjena i na manje od 50 metara, što značajno produžava vreme reagovanja u slučaju opasnosti.