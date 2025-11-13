LOVAC IZ VRANJA UBIO ZVER KAKVA SE NE PAMTI U NAŠIM KRAJEVIMA: Grdosija od 50 kilograma terorisala ljude, ovakav primerak je neverovatno redak u Evropi
Kako piše Instagram stranica 017_dn, on je sa svojom ekipom, odstrelio alfa mužjaka teškog više od 50 kilograma!
Lov je izveden u ataru Golemog Sela, u mahali Donjce, na području Poljaničkog kraja kod Vranja, gde je životinja prethodnih nedelja primećivana i gde je pričinjavala štetu domaćinstvima i stočarima.
Inače, da se ovde zaista radi o grdosiji, da se zaključiti po tome što prosečna težina vuka varira u zavisnosti od geografske lokacije, ali generalno, mužjaci su teži od ženki, sa rasponom od oko 40 kg (mužjaci) i 35,5-37,7 kg (ženke) u Evroaziji.
Na području Aljaske i Kanade mogu biti i teži, sa prosekom preko 40 kg. Na severu, najveći primerci su teži od 40 kg (čak do 80 kg).
U južnijm regionima ove životinje su u proseku teške oko 20 kg. Kad je reč o našem regionu, 31 kilogram prosečno teže vukovi.
(Kurir.rs/017_dn/Telegraf)