Kako piše Instagram stranica 017_dn, on je sa svojom ekipom, odstrelio alfa mužjaka teškog više od 50 kilograma!

Lov je izveden u ataru Golemog Sela, u mahali Donjce, na području Poljaničkog kraja kod Vranja, gde je životinja prethodnih nedelja primećivana i gde je pričinjavala štetu domaćinstvima i stočarima.

Inače, da se ovde zaista radi o grdosiji, da se zaključiti po tome što prosečna težina vuka varira u zavisnosti od geografske lokacije, ali generalno, mužjaci su teži od ženki, sa rasponom od oko 40 kg (mužjaci) i 35,5-37,7 kg (ženke) u Evroaziji.

Na području Aljaske i Kanade mogu biti i teži, sa prosekom preko 40 kg. Na severu, najveći primerci su teži od 40 kg (čak do 80 kg).

U južnijm regionima ove životinje su u proseku teške oko 20 kg. Kad je reč o našem regionu, 31 kilogram prosečno teže vukovi.