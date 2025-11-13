Slušaj vest

Nakon premijere u Japanu i Švajcarskoj, kompanija Japan Tobacco International (JTI) lansirala je novu generaciju uređaja za zagrevanje duvana, Ploom AURA i u Srbiji. Time u našoj zemlji počinje novo poglavlje u okviru kategorije proizvoda sa smanjenim rizikom jer Ploom AURA donosi savršen spoj napredne tehnologije, sofisticiranog dizajna i vrhunskih performansi, postavljajući nove standarde u svetu uređaja za zagrevanje duvana.

„Nakon godinu i po dana uspešnog razvoja i prisustva na domaćem tržištu, sa ponosom predstavljamo Ploom AURU, najnoviju generaciju uređaja za zagrevanje duvana“, izjavila je Dana Karanović, menadžerka za razvoj proizvoda sa smanjenim rizikom u kompaniji JTI, i dodala: „Ploom AURA predstavlja inovativni korak u evoluciji savremenog pristupa duvanskim proizvodima, spajajući tehnologiju, dizajn i individualnost u jedinstveno iskustvo“.

Foto: Promo

Inovacija koja je osvojila svetske metropole

Za svoj inovativni pristup i posvećenost kvalitetu, brend Ploom je osvojio priznanje za Poslovnu inovaciju godine, što je dodatno motivisalo kompaniju JTI da nastavi da pomera granice i razvija nova, napredna rešenja. Inspirisana naprednom tehnologijom, Ploom AURA pruža savršen balans funkcionalnosti i trenutka koji inspiriše. Jedna od ključnih inovacija ogleda se u prilagođavanju potrebama korisnika.

Putem Ploom aplikacije i Heat Select System funkcije, odrasli korisnici mogu da podešavaju intenzitet i trajanje korišćenja kroz četiri različita režima, oblikujući iskustvo u skladu sa sopstvenim navikama i željama. Ploom AURA je sofisticirano dizajnirana do najsitnijeg detalja, sa naglaskom na estetiku, stil i praktičnost. Automatski se aktivira i zagreva duvan na idealnu temperaturu. Kako bi iskustvo bilo kompletno i vizuelno usklađeno sa stilom korisnika, uređaj je dostupan u četiri boje – Jet Black, Lunar Silver, Navy Blue i Rose Gold – i može se prilagoditi potrebama punoletnih korisnika nikotinskih korisnika kroz kolekciju atraktivnih aksesoara, koji naglašavaju lični pečat i stil.

Foto: Promo

Brend koji postavlja nove standarde

Brend Ploom već je prepoznat po svom dizajnu, a dva puta bio je deo prestižnog Milano Design Week-a i sarađivao sa renomiranim imenima iz sveta dizajna, među kojima su Ora Ito i mnogi drugi svetski priznati kreatori.

Nakon uspešnog lansiranja u maju 2024, Ploom je brzo postao brend o kojem se govori, i sada nastavlja da pomera granice predstavljanjem Ploom AURA uređaja, koji donosi unapređeno rešenje za odrasle korisnike nikotinskih proizvoda koji traže alternativu konvencionalnim duvanskim proizvodima. Od 4. novembra, Ploom AURA je dostupan na više lokacija u Beogradu, kao i u Delta Planet & Forum tržnom centru u Nišu, Big Fashion šoping centru u Kragujevcu, Promenada & BIG šoping centru u Novom Sadu, kao i putem Ploom online prodavnice.

Foto: Promo

*Važno: Ovo ne znači da je upotreba duvanskih patrona bezbedna ili da eliminiše rizik za zdravlje ili zavisnost povezanu sa upotrebom duvana. Nijedan duvanski proizvod nije bezbedan. Samo za punoletne.

Foto: Promo