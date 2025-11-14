Slušaj vest

Digitalni vozački dosije satrtovao je juče, a to znači da će svako ko ima nalog na e-upravi moći da koristi novu uslugu koja pruža uvid u sve počinjene prekršaje i izrečene kaznene mere, ali i da se, bez odlaska u MUP, izjasni ko je upravljao njegovim vozilom u vreme kada je neki prekršaj zabeležen sistemom za automatsko otkrivanje.

Detalje ove novine, za jutarnji program Kurir televizije, izneo je Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

"Više neće moći iz suprotnog smera da vas obaveste na radar" U Srbiju stižu tzv. mobilni radari: Evo kako će da funkcionišu! Izvor: Kurir televizija

Prema rečima Kokovića, digitalni dosije je najavljivan i kreće prema navodima Uprave saobraćajne policije danas. Tu možemo naći:

evidenciju saobraćajnih prekršaja,

status saobraćajnih prekršaja,

da li je legla uplata za neke saobraćajne prekršaje,

broj kaznenih poena

ko je upravljao vozilom koje je napravilo saobraćajni prekrišaj.

Niko više neće znati gde su mobilni radari

Kako najavljuje Koković, uvode se i mobilni radari.

- Pored stacionarnih kamera, mobilni radari su se pokazali svuda kao jako efikasni za unapređenje bezbednosti saobraćaja. U Evropi, svetu, tako i u zemljama okruženja, a pritom su teško uočljivi. Ono što je najbitnije niko ne zna gde su ti radari, pa niko iz suprotnog smera neće moći da vas upozori. Stalno ćete imati osećaj da možete biti snimljeni ako učinite neki saobraćajni prekršaj. Ovakve stvari izuzetno utiču na bezbednost saobraćaja - kaže Koković.

Prema njegovim rečima, najčešći prekršaji koji se čine jesu nekorišćenje pojasa, ali i korišćenje mobilnih telefona.

- To su najčešći prekršaji po našoj statistici, a to su nekorišćenje sigurnosnih pojasa kod vozača i suvozača, potom korišćenje mobilnog telefona kod vozača i prekoračenje brzine - kaže Koković.

Kurir.rs

