Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da je kultura sećanja temelj naše budućnosti, zavet i obaveza svih nas.

"Kultura sećanja nije samo podsećanje na prošlost, ona je temelj naše budućnosti, naš zavet i naša obaveza.

Ministarstvo je Zavodu za zaštitu spomenika u Sremskoj Mitrovici, opredelilo 7 miliona dinara, za nastavak radova na obnovi Spomen - kuće u kompleksu groblja naših stradalnika iz Drugog svetskog rata, mesta gde je, prema predanju, zločinački likvidiran veliki Sava Šumanović.

Ovo će biti mesto sećanja, ponosa i učenja, mesto koje će posećivati i naši đaci u okviru ekskurzija, kako bi na pravi način razumeli i čuvali svoju istoriju.

Ponosna sam što zajedno sa Ministarstvom kulture obnavljamo, čuvamo i poštujemo našu tradiciju i našu istoriju", objavila je ministarka.

