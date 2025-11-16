Slušaj vest

Nažalost, mnogi ljudi se okreću vračarama i magovima, hvatajući se za "slamku spasa" kada se suočavaju sa problemima u zdravlju, ljubavi ili porodici, a često ostaju i bez velike sume novca.

Međutim, ovakvi putevi mogu doneti više štete nego koristi.

Sveštenik Aleksandar Praščevič istakao je u obraćanju vernicima na Tiktoku da pravoslavne molitve nude podršku za različite životne potrebe, od zdravlja i sreće u braku, preko rađanja dece...

Žena sa maramom na glavi se krsti u crkvi pred upaljenim svećama
Pravoslavne molitve nude podršku za razne životne potrebe Foto: Shutterstock

- Ako osetite potrebu za molitvom po nekom životnom pitanju, bilo da je to za zdravlje, za udaju, za srećan brak, za rađanje dece ili za skidanje prokletstva, bratski vas molim, nemojte svoju dušu dovoditi u opasnost odlaskom kod vračara i magova - naglasio je sveštenik Praščević.

Vernike je zamolio da se obrate crkvenim službenicima.

- Obratite se vašem svešteniku, monahu u manastiru ili duhovniku - dodao je on.

