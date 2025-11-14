Slušaj vest

Misterija nestanka farmaceuta Milana Đorđevića iz Niša i dalje zbunjuje njegovu porodicu, prijatelje i istražne organe. Istraga i dalje traje, ali novih detalja nema. Majka Marica Đorđević i dalje ne gubi nadu da će saznati istinu o nestanku njenog sina.

Neutešna majka Milana Đorđevića nedavno je govorila i za Kurir televiziju. Kako je tada rekla, pred sam nestanak Milan se poverio bratu i kumu da ima neki problem.

"Bratu i kumu je rekao da ima neki problem, a da će im reći tek kada ga reši, a šta je taj problem, to što je pobegao? Tada je po izlasku iz kuće bio na parkingu kako bi ušao u automobil kada je poveo dva žustra razgovora. Ja sam to prijavila, a rekli su mi da je to bio razgovor sa šeficom. Međutim, ko tako razgovara sa šeficom" rekla je neutešna majka Milana Đorđevića pred kamerama Kurir televizije.

Automobil je pronađen ispred Planinarskog doma nadomak Suve planine, a u vozilu su bili svi lični predmeti. Policija, helikopteri, psi, svi su tražili njegov trag, ali dosad nije pronađen.

"Nestali farmaceut je to planirao dugo"

Dva moguća scenarija Bratislav Timotijević, nekadašnji inspektor, rekao je da postoje dve varijante u ovom slučaju: - Ona u koju i dalje verujem jeste da je on i dalje negde živ ili sakriven. Dešavalo se da u slučajnim racijama, godinu ili dve od nestanka, pronađemo tu osobu. Dešavalo se čak da ne žele da se jave svojima, pa ih zateknemo sa totalno novom porodicom i životom. Verujem u to, ali ne smem da isključimo priču o otmici ili ubistvu. Deluje da je ipak Milan u nekoj dubokoj ilegali i čeka da prestanu svi razlogi zbog kojih je morao da se udalji, pa će se eventualno javiti.

Gosti u studiju Kurir televizije koji su se bavili temom nestanka ljudi, bili su Mladen Radulović, novinar, Maja Jovanović, predsednica Nacionalne asocijacije za podršku i Braca Zdravković, privatni detektiv.

Da li je moguće nestati bez traga?

Prema rečima Maje Jovanović, ovaj nestanak je, kako kaže, željeni, budući da su mu dokumenta ostala u kolima.

- Moguće je otići i ne ostaviti trag. Osoba koja ciljano ostavi svoja dokumenta, sasvim sigurno nije oteta, deluje da je na takav način odlučio da kaže "ja sam svesno nestao" i mislim da je ovo željeni nestanak. Ovo je lična odluka. Ne bih se bazirala na prinudu, ucenu ili to da je otet. Setite se izvesne Biljane koja je svoja lična dokumenta ostavila na trafici i nestala i do danas ne znamo gde je ona. To nije odlučeno u trenutku, to je dugo planiran cilj - rekla je Maja Jovanović.

"Milan je svesno ostavio trag"

Braca Zdravković podvlači da je Milan Đorđević svesno ostavio tragove koji bi mogli biti ključni za rešavanje misterije njegovog nestanka:

- On je svesno ostavio trag. Lična dokumenta su i te kako jasan trag i poruka. Poruka je da se zna da je on hteo da pobegne od sebe, identiteta. On je zrela i školovana osoba, otišao je u planinu i nije nemoguća misija nestati na Suvoj planini, to je jedna od najsurovijih planina Srbije. Puna je jama, kao da ste u Dinaridima, dakle puna je uvala, pećina i veoma je opasna za kretanje ako ne poznajete tu planinu. Puna je i divljih zveri, pogotovo vukova, pa čovek može da nestane i da se nikada ne pronađe. Tamo postoje jame po par stotina metara duboke, možda je i tamo upao - kaže Zdravković.

Sve dok se osoba vodi kao nestala za njom se traga, kaže Mladen Radulović i dodaje da se osoba tek posle 10 godina od nestanka, zakonski može proglasiti mrtvom.

