Dok deca u školama uče veronauku, odrasli često nemaju sličnu priliku da prodube svoje znanje o hrišćanskoj veri i duhovnom životu. Upravo zato će u 11 hramova eparhije šabačke biti organizovani časovi veronauke za odrasle, kao primer kako i stariji mogu učiti i rasti u veri.

Kako se navodi na sajtu SPC, s blagoslovom episkopa šabačkog Jeroteja, u petak, 14. novembra, posle večernjeg bogosluženja, pri jedanaest hramova eparhije šabačke počeće da se održava veronauka za odrasle.

- Hramovi pri kojima se održava veronauka za odrasle:‍ Saborni hram, Šabac; Hram Svete Trojice, Letnjikovac; Hram Svetog Vasilija Ostroškog, Kasarske Livade; Hram Svetog Marka, Majur; Pokrovski hram, Loznica; Vaznesenjski hram, Lagator; Hram Svetog Prokopija, Lozničko Polje; Vaznesenjski hram, Krupanj; Preobraženjski hram, Ljubovija, Bogorodičin hram, Bogatić; Hram Svetih cara Konstantina i carice Jelene, Koceljeva‍ - navodi se.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici crkvene opštine Krupanj časovi veronauke za odrasle održavaće se tri puta mesečno, petkom.

- Blagoslovom našeg episkopa Jeroteja, pri našem hramu biće organizovana veronauka za odrasle.Časovi veronauke za odrasle održavaće se tri puta mesečno, petkom. Veronauka će početi u petak,14. novembra, nakon večernje službe u 17:30 časova - navodi se u objavi.

Dodaje se da će tema prvog časa biti hrišćanski post.

- Svi zainteresovani mogu slobodno doći i prisustvovati ovim časovima. O budućim časovima, bićete naknadno informisani, kako ovde tako i od strane sveštenstva našeg hrama - ističe se.