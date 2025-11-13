Društvo
EVROPSKA UNIJA OSNIVA SVOJU OBAVEŠTAJNU SLUŽBU! DA LI JE CILJ JAČANJE BEZBEDNOSTI ILI BORBA ZA MOĆ? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Slušaj vest
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Evropska Unija osnova svoju obaveštajnu službu! Da li je cilj jačanje bezbednosti ili borba za moć.
O svemu ovome, u današnjoj emisiji, voditeljka razgovara sa svojim gostima.
Gosti su:
• Dejan Lučić - publicista
• Ljuban Karan - penzionisani obaveštajac KOS
• prof. dr Dragan Petrović - naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu
• Duško Vukajlović - novinar
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!