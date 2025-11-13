Slušaj vest

Borut Rupnik (48), slovenački državljanin, nestao je na teritoriji Srbije 10. novembra nakon što je iz Slovenije došao u Srbiju, objavljeno je na stranici Nestali Srbija. 

On je, kako se navodi, u Srbiju ušao iz Hrvatske u "mazdi 3", a nestanak je prijavljen 12. novembra. 

Kako se navodi na sajtu Nestali Srbija, slovenačka policija je, u saradnji sa srpskom policijom, pomoću kamera zabeležila da je nestali muškarac primećen putem kamera u putničkom automobilu – tamnosiva mazda 3, registracija CE – EM – 223, u utorak oko 23 sata.

Nakon toga mu se gubi svaki trag.

Ukoliko imate bilo kakve informacije, javite policiji.

