Borut Rupnik u Srbiju je ušao iz Hrvatske u tamnosivoj "mazdi 3"
potraga
JAVITE SE POLICIJI AKO VIDITE OVOG MUŠKARCA: Slovenac nestao u Srbiji, kamera ga snimila, a onda mu se izgubio svaki trag! (foto)
Slušaj vest
Borut Rupnik (48), slovenački državljanin, nestao je na teritoriji Srbije 10. novembra nakon što je iz Slovenije došao u Srbiju, objavljeno je na stranici Nestali Srbija.
On je, kako se navodi, u Srbiju ušao iz Hrvatske u "mazdi 3", a nestanak je prijavljen 12. novembra.
Kako se navodi na sajtu Nestali Srbija, slovenačka policija je, u saradnji sa srpskom policijom, pomoću kamera zabeležila da je nestali muškarac primećen putem kamera u putničkom automobilu – tamnosiva mazda 3, registracija CE – EM – 223, u utorak oko 23 sata.
Nakon toga mu se gubi svaki trag.
Ukoliko imate bilo kakve informacije, javite policiji.
Reaguj
Komentariši