U Centru za obuku logistike u toku je realizacija individualne specijalističke obuke vojnika generacije "septembar 2025" za logističke dužnosti u jedinicama Vojske Srbije.

Vojnici se u ovom centru obučavaju za više od 20 vojnoevidencionih specijalnosti službi logistike - za bolničare, vatrogasce, vozače, elektromehaničare za vozila točkaše i guseničare, mehaničare za različite vrste naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, kao i za dužnosti kuvara i pekara.

specijalisticka_obuka_vojnika_na_sluzenju_vojnog_r_1763040916.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom ovog dela vojnog roka, koji traje mesec i po dana, vojnici prolaze teorijsku i praktičnu obuku za izvršavanje zadataka iz domena tehničke, intendantske, sanitetske i saobraćajne službe i stiču znanja i veštine za opsluživanje i osnovno održavanje naoružanja i vojne opreme, kao i za obavljanje poslova iz domena opšte logistike, zdravstvenog zbrinjavanja i transporta.

Specijalistička obuka septembarske generacije vojnika završava se krajem decembra, kada će biti proverena njihova osposobljenost za izvršavanje individualnih zadataka, posle čega sledi tromesečna kolektivna obuka i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije.

Vojnici se još tokom služenja vojnog roka mogu prijaviti za prijem u profesionalnu vojnu službu i proći neophodnu proceduru, čime će steći uslove da odmah po završetku vojnog roka stupe u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

5mco_7860_1762441701.jpg
Specijalistička obuka vojnika na služenju vojnog roka
min_4209_02_1762265851.jpg
međunarodni kurs