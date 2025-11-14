Slušaj vest

U Centru za obuku logistike u toku je realizacija individualne specijalističke obuke vojnika generacije "septembar 2025" za logističke dužnosti u jedinicama Vojske Srbije.

Vojnici se u ovom centru obučavaju za više od 20 vojnoevidencionih specijalnosti službi logistike - za bolničare, vatrogasce, vozače, elektromehaničare za vozila točkaše i guseničare, mehaničare za različite vrste naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, kao i za dužnosti kuvara i pekara.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom ovog dela vojnog roka, koji traje mesec i po dana, vojnici prolaze teorijsku i praktičnu obuku za izvršavanje zadataka iz domena tehničke, intendantske, sanitetske i saobraćajne službe i stiču znanja i veštine za opsluživanje i osnovno održavanje naoružanja i vojne opreme, kao i za obavljanje poslova iz domena opšte logistike, zdravstvenog zbrinjavanja i transporta.

Specijalistička obuka septembarske generacije vojnika završava se krajem decembra, kada će biti proverena njihova osposobljenost za izvršavanje individualnih zadataka, posle čega sledi tromesečna kolektivna obuka i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije.