Ministar Darko Glišić i komesarka Nataša Stanisavljević uručili ugovore lokalnim samoupravama za podršku porodicama izbeglica
Društvo
Država pomaže najugroženijima: 130 miliona dinara za hranu i ogrev izbeglicama i raseljenima
Ministar za javna ulaganja Darko Glišić i komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević uručili su predstavnicima jedinica lokalne samouprave ugovore o saradnji na realizaciji pomoći za nabavku hrane i ogrevnog drveta za najugroženije porodice izbeglica, interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kao i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.
Izdvojena 130 miliona za 105 gradova Foto: Ministartvo za javna ulaganja
Republika Srbija izdvojila je 130 miliona dinara za 105 gradova i opština kako bi licima izbeglim tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije poboljšali uslove života i stanovanja.
Darko Glišić i komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević uručili su predstavnicima jedinica lokalne samouprave ugovore o pomoći izbeglicama Foto: Ministartvo za javna ulaganja
