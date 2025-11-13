Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić i komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević uručili su predstavnicima jedinica lokalne samouprave ugovore o saradnji na realizaciji pomoći za nabavku hrane i ogrevnog drveta za najugroženije porodice izbeglica, interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kao i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.

Izdvojena 130 miliona za 105 gradova Foto: Ministartvo za javna ulaganja

Republika Srbija izdvojila je 130 miliona dinara za 105 gradova i opština kako bi licima izbeglim tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije poboljšali uslove života i stanovanja.

Darko Glišić i komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević uručili su predstavnicima jedinica lokalne samouprave ugovore o pomoći izbeglicama Foto: Ministartvo za javna ulaganja

