Ministar za javna ulaganja Darko Glišić i komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević uručili su predstavnicima jedinica lokalne samouprave ugovore o saradnji na realizaciji pomoći za nabavku hrane i ogrevnog drveta za najugroženije porodice izbeglica, interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kao i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.