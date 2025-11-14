Slušaj vest

Stručnjaci i javnost saglasni su u jednom - kazne za pojedine saobraćajne prekršaje moraju biti drastično veće. Novi Zakon o bezbednosti u saobraćaju treba da stupi na snagu u januaru 2026. godine, a već sada je sigurno da će se greške skupo plaćati.

Gosti u prvom segmentu jutarnjeg programa Kurir televizije su diskutovali o ovoj temi, a oni su bili dr Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja i Nikola Radulović, novinar.

Poljaci počeli oštro da kažnjavaju sve koji prekrše pravilo u saobraćaju. Foto: Shutterstock

Jevtić smatra da novi zakon ne može da bude potpuno rešenje za silne tragedije na našim putevima, pa je obrazložio:

- Zamislite da imate dete i ono vam pravi problem, a vi samo pooštravate kaznu. Dete će u tom momentu gledati sve načine da izbegne kaznu. Trebalo bi da sednete sa detetom, da se bavite prevencijom, da pričom objasnite zašto je nešto loše i koje su posledice.

"Telefon je najveći ubica u saobraćaju"

Jevtić upozorava da je telefon jedan od najvećih "ubica“ u saobraćaju i da je masovno korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje najveći problem. Ističe da je kazna od 5.000 dinara mala.

- Telefon je jedan od najvećih ubica u našem saobraćaju. Ono što je masovno i gde imamo najveći problem jeste korišćenje mobilnog telefona. Vi da uđete u bilo koju prodavnicu, za 5.000 dinara iznesete jednu kesu. Kada znate da je kazna kao manji račun iz prodavnice, onda ni ne marite mnogo oko toga. Ljudi smatraju to malim prekrašjima, dakle kada ne koriste žmigavac ili koriste telefon, i tu bi zaista trebalo pooštriti politiku. Nama je prevencija zakazala. Ako nekoga kaznite 100 puta za telefon, a ako to uradite i 101. put, on ne zna šta radite, pa počne da kuka na sistem i politiku - rekao je Jevtić.

Novčani stimulans za savesne vozače

- Deluje da se svodimo samo na kažnjavanje, a šta dajemo zauzvrat, kako ih motivišemo da bude dobar? Moramo sistemski da rešimo stvari i da motivišemo vozače koji nisu imali nijednu nezgodu. Smanjite mu registraciju, učinite nešto da se neko oseti posebnim jer čuva našu naciju i decu - istakao je Jevtić, pa je dodao rečenicu u odbranu vozačima u prestonici:

Dr Jevtić uživo u programu: Stimulišite savesne vozače, oni nam čuvaju život Izvor: Kurir televizija

- Ako postoji pakao da se od Dorćola do Vidikovca dva sata, vi u paklu ne možete da budete anđeo i da se ponašate kako treba, živci u jednom momentu popuštaju. Mislim da su naši vozači umorni. Moramo ljude da vratimo u normalnost. Danas kada ulazite u automobil, nivo kortizola ide na maksimum. Moramo na drugi način da rešavamo stvari.

Kazna shodna plati

Radulović se osvrnuo na ideju da se visina kazne izriče u odnosu na platu osobe koja je načinila kažnjivo delo u saobraćaju.

- U našu kulturu je prešlo da budemo bahati vozači i to je ušlo u sistem, psihu kod nas, pa i mladi početnici pokazuju nervozu i agresiju u vožnji. Mislim da je pogrešan sistem da je kazna u visini plate, kazna treba da bude definisana, 50.000 ili 100.000 dinara za sve. Čovek koji ima platu 30.000 može da ubije 10 ljudi u saobraćaju, isto kao i onaj ko zarađuje tri miliona. Sa druge strane, neko sa visokim primanjima može da napravi manji prekršaj, pa da na kraju za to plati visoku svotu novca - zaključio je Radulović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

NOVI ZAKON U SAOBRAĆAJU: