Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 21. novembra slave Aranđelovdan koji spada među najvažnije praznike u pravoslavnom kalendaru.

Prema najavama Ivana Ristića sneg bi mogao da padne tog dana.

Za ovaj praznik, kao i za većinu, postoji niz običaja i verovanja. Srbi su godinama gledali na vreme za Aranđelovdan, jer po predanju kakvo je tog dana vreme, takva će nam biti i zima. Što znači, ako na Aranđelovdan pada sneg, čitava zima će biti snežna, oštra i sa padavinama.

U periodu od 18. do 24. novembra moguće su snežne pahulje Foto: Dado Đilas

Kako je Ristić rekao ranije za Kurir od sledećeg utorka jutarnje temperature će biti od nule do pet stepeni, a dnevne od pet do 10 uz šansu za pojavu snega.

- U periodu od 18. do 24. novembra moguće su snežne pahulje u nižim predelima i u Beogradu - naveo je Ristić.