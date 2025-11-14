Ristićevi modeli predviđaju snežne pahulje na Aranđelovdan
Narodna verovanja
Važno narodno verovanje o Aranđelovdanu: Evo šta su naši preci smatrali ako padne sneg na veliki praznik
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 21. novembra slave Aranđelovdan koji spada među najvažnije praznike u pravoslavnom kalendaru.
Prema najavama Ivana Ristića sneg bi mogao da padne tog dana.
Za ovaj praznik, kao i za većinu, postoji niz običaja i verovanja. Srbi su godinama gledali na vreme za Aranđelovdan, jer po predanju kakvo je tog dana vreme, takva će nam biti i zima. Što znači, ako na Aranđelovdan pada sneg, čitava zima će biti snežna, oštra i sa padavinama.
U periodu od 18. do 24. novembra moguće su snežne pahulje Foto: Dado Đilas
Kako je Ristić rekao ranije za Kurir od sledećeg utorka jutarnje temperature će biti od nule do pet stepeni, a dnevne od pet do 10 uz šansu za pojavu snega.
- U periodu od 18. do 24. novembra moguće su snežne pahulje u nižim predelima i u Beogradu - naveo je Ristić.
