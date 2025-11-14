Slušaj vest

Za one koji nisu čuil za ovu mogućnost i kako je došlo do ove ideje, te kako izgleda realizacija ovog postupka, za jutarnji program Kurir televizije pričali su Miodrag i Ljubinka, koji stoje iza onlajn farme "Moje stado".

Ideja došla za vreme pandemije

- Sve je krenulo 2020. kada je krenula korona i zatvaranje. Nismo mogli da dođemo do prodavnica i proizvoda. Međutim, sve je zamišljeno dosta skromnije u odnosu na to kako platforma sada funkcioniše. Pored toga što možete sve proizvode da kupite na našoj onlajn pijaci, nudimo vam mogućnost uslužnog tova koji može da bude organski ili klasičan - započeo je Miodrag Mitrović.

Pouzdani ugovori

"Moje stado" pruža mogućnost da iz udobnosti grada gajite i jedete organski Izvor: Kurir televizija

- Baš smo vodili računa da kupac, poljoprivredno gazdinstvo i mi kao platforma budemo zaštićeni. Dosta vremena smo uložili i imamo tim stručnjaka vezanih za internet poslovanje, pa su nam uradili baš prave ugovore vezano za same formalnosti i prijavljivanje - rekla je Ljubinka.

S obzirom da u opciji tov postoji mesečno plaćanje vaše životinje koju izaberete, Miodrag je rekao šta se dešava ukoliko kupac ne ispoštuje plaćanje rate:

- Recimo da imate šest rata, platili ste četiri i nemate da platite naredne dve, vama će platforma da obustavi proces i dobićete to šta ste platili. Dakle, dobićete životinju, a ona će da bude onolika koliko ste do tada plaćali. Završava se taj mesec tova koji ste platili, posle toga ako ne platite, životinja se kolje i meso se nosi na Institut za ispravnost i sa tom potvrdom dolazimo na adresu.

