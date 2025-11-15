Slušaj vest

Mnogi ljudi sa Balkana, u potrazi za boljim životom, odlučili su da se presele u Nemačku. Međutim, za mnoge se ispostavilo da život tamo nije ni približno tako sjajan kao što su zamišljali.

Jedan naš čovek ispričao je na duhovit način kako zaista izgleda svakodnevica u Nemačkoj i šta se krije iza idealizovane slike o uređenom sistemu, stabilnoj državi i velikim primanjima.

"Krenem jutros na posao - minus dva, mrak. Nosim kafu u termosu i govorim sebi: "Eto, život u Nemačkoj, sve po PS-u". A u glavi mi odzvanja glas iz Bosne: "Ma idi, dijete, tamo te pare čekaju po drveću". Pare još nisam našao, ali sam našao stres, račune i parking kaznu od 25 evra jer sam parkirao dve minute duže. Kod nas bi rekli: "Ma pusti ga, naš je", a ovde - kamera, kazna, poeni... sve po propisu", započeo je svoju ispovest u Fejsbuk grupi "Balkanci u Njemačkoj".

Objava Balkanca o životu u Nemačkoj izazvala je brojne komentare. Foto: Fejsbuk Printscreen

Kaže da je bolje i da se ne požali kako je Nemačka daleko od idealne slike koju je imao.

"Najviše me nasmeje kad me neko pita: "Što se nisi vratio?" Pa, kako da se vratim kad sam u kreditima do grla - i auto, i mašina, i usisivač, sve na 24 rate. Kad bih otišao, tražili bi me i u Livnu", dodaje on kroz šalu, uz napomenu da ipak nije sve tako crno.

Ima, kaže, i dobrih strana.

Kafa se u Nemačkoj pije 3 minuta, pa nazad na traku, kaže Balkanac. Foto: AP

"Naučiš red, naučiš da poštuješ pravila, naučiš i da ti kafa traje tri minute, jer moraš nazad na traku. I opet nekako proguramo dan, nasmejemo se - pa sutra sve ispočetka", kaže ovaj Balkanac.

Njegova objava izazvala je različite reakcije.

"Kad ovako nešto pročitam, ništa mi nije jasno. Ja živim u Nemačkoj i - ili sam luda ili sam velikog sevapa zaradila. Ja imam samo reči hvale, ali stvarno", napisala je jedna Danijela.

Sabina, međutim, ima potpuno drugačije mišljenje:

Život u Nemačkoj nosi velike izazove, mnogi smatraju da je najlepše ipak kući Foto: Shutterstock

"Najlepše je tamo gde si rođen. Kuću i stvari možeš stvoriti bilo gde, ali dom je jedan jedini. Tamo je tvoje srce i duša. Nekom je lako da se prilagodi, ali onima koji imaju balkansku dušu - teško."