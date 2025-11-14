Slušaj vest

U nedelju, 16. novembra, uz dnevne novine Kurir, očekuje vas poseban poklon – ikona Đurđic u prelepom zlatotisku sa molitvom! Ova ikona je pravi simbol vere, snage i zaštite, savršen dar za sve verne i poštovaoce ovog praznika.

Sveti Georgije jedan je od najcenjenijih svetitelja u pravoslavlju. Njegova hrabrost i odlučnost, kao zaštitnika hrišćanstva, inspirišu mnoge da pronađu snagu i istrajnost u teškim trenucima. Đurđic se slavi kao dan pobede dobra nad zlom, simbolizovan borbom Svetog Georgija

sa zmajem.

Uz ovu ikonu, obezbeđujete ne samo duhovnu zaštitu, već i prelep ukras za svoj dom, idealan za postavljanje na sveto mesto. Ne propustite priliku da dobijete svoj primerak Kurira i uživate u ovom posebnom poklonu – samo uz Kurir!