Slušaj vest

Dok je istraživala najfascinantnije jemensko ostrvo Sokotru, naša najpoznatija travel blogerka Jovana Kvržić naišla je na čoveka koji živi u pećini, baš onako kako su živeli njegovi preci.

Abdula je, kako je ispričala Jovana, ostao veran životu uz more, kamen i tišinu, a njegova priča je jednako neverovatna koliko i pejzaži koji ga okružuju.

- Na ostrvu Sokotra u Jemenu sam upoznala pravog pećinskog čoveka. Zove se Abdula i ima 64 godine, iako izgleda barem 10 mlađe. U pećini je rođen i u njoj živi ceo svoj život. Do njegove kuće se stiže posle pola sata planinarenja sa predivnim pogledom, kakav ima i njegova kuća - ispričala je Jovana.

Pećinski čovek.jpg
Abdula se rodio u pećini Foto: Printscreen Tiktok/ jovanakvrzic

Abdula voli turiste i rado će ih počastiti čajem, a i ručkom.

- Na meniju su, naravno, morski plodovi, jer se pećina nalazi tik uz more. Ima improvizovanu kuhinju, a ima i zanimljivu dekoraciju kuće. Njegovi kućni ljubimci su koze. Ovakav život nije lak, ali Abdula kaže da ga ni za šta na ovom svetu ne bi menjao - navela je Jovana.

Pećinski čovek2.jpg
Abdula je Jovanu častio čajem Foto: Printscreen Tiktok/ jovanakvrzic

Mnogi ljudi su na Sokotri živeli u pećinama, ali su danas u selima i gradovima.

- Onaj koji je ostao tamo gde se i rodio je Abdula. Uz turiste je naučio i pokoju reč engleskog jezika, ima dobar smisao za humor, pa smo se lepo ispričali, a i ismejali. Kada vidim kakav pogled i slobodu ima, dođe i meni da se preselim u jednu ovakvu pećinu - dodala je Jovana.

Jovana upoznala pećinskog čoveka Adbula Foto: Printscreen Tiktok/ jovanakvrzic

Jovana je na svom Tiktok nalogu podelila i snimak susreta sa Abdulom. 

Ne propustiteDruštvoTamara se satima pela po liticama kako bi došla do gorštaka Nikole Pavićevića (78):Starac godinama živi sam na planini povukao se od ljudi, od laži, od nepravde
преузимање - 2025-07-23T095930.097.png
Moj biznis"SVI BILI U ČUDU KAD SAM TAKO ODLUČILA" Kako je devojka iz grada zavolela gorštaka! Novosađanka Ana na Durmitoru pronašla i ljubav i biznis! Evo kako zarađuje
1738843326IMG_3485.jpeg
DruštvoOči u oči sa planinskim gorilama u gustoj šumi Ugande! Dušan za Kurir: U jednom trenutku mužjak je naglo ustao i zakoračio ispuštajući glasan krik! (FOTO)
55555555.png
Društvo"Skuvali su ga i pojeli, a njegovu lobanju okačili u kući. Taj ručak sam preskočio!" Dušan otkrio jezive detalje o plemenu Mentavaj sa kojim je živeo na Sumatri
IMG-20250201-WA005311.jpg

PUTOVALI PET MESECI DO ĐAVOLJE VAROŠI: Novozelanđani ODUŠEVLJENI! Evo šta su rekli za Srbe i Srbiju (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija