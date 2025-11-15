Slušaj vest

Dok je istraživala najfascinantnije jemensko ostrvo Sokotru, naša najpoznatija travel blogerka Jovana Kvržić naišla je na čoveka koji živi u pećini, baš onako kako su živeli njegovi preci.

Abdula je, kako je ispričala Jovana, ostao veran životu uz more, kamen i tišinu, a njegova priča je jednako neverovatna koliko i pejzaži koji ga okružuju.

- Na ostrvu Sokotra u Jemenu sam upoznala pravog pećinskog čoveka. Zove se Abdula i ima 64 godine, iako izgleda barem 10 mlađe. U pećini je rođen i u njoj živi ceo svoj život. Do njegove kuće se stiže posle pola sata planinarenja sa predivnim pogledom, kakav ima i njegova kuća - ispričala je Jovana.

Abdula se rodio u pećini Foto: Printscreen Tiktok/ jovanakvrzic

Abdula voli turiste i rado će ih počastiti čajem, a i ručkom.

- Na meniju su, naravno, morski plodovi, jer se pećina nalazi tik uz more. Ima improvizovanu kuhinju, a ima i zanimljivu dekoraciju kuće. Njegovi kućni ljubimci su koze. Ovakav život nije lak, ali Abdula kaže da ga ni za šta na ovom svetu ne bi menjao - navela je Jovana.

Abdula je Jovanu častio čajem Foto: Printscreen Tiktok/ jovanakvrzic

Mnogi ljudi su na Sokotri živeli u pećinama, ali su danas u selima i gradovima.

- Onaj koji je ostao tamo gde se i rodio je Abdula. Uz turiste je naučio i pokoju reč engleskog jezika, ima dobar smisao za humor, pa smo se lepo ispričali, a i ismejali. Kada vidim kakav pogled i slobodu ima, dođe i meni da se preselim u jednu ovakvu pećinu - dodala je Jovana.

Jovana upoznala pećinskog čoveka Adbula Foto: Printscreen Tiktok/ jovanakvrzic

Jovana je na svom Tiktok nalogu podelila i snimak susreta sa Abdulom.