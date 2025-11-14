Produžena pretprodaja ski-karata: Skijališta Srbije dodala još 5 dana popusta od 15% zbog velikog interesovanja
Zbog velikog interesovanja skijaša i bordera, Skijališta Srbije produžila su rok za pretprodaju ski karata sa popustom od 15% putem web-shopa.
Akcija, koja je započela 1. novembra 2025. godine, produžena je za dodatnih pet dana i trajaće do 20. novembra.
Popusti do 30% na Kopaoniku
Ovogodišnji ski opening na Kopaoniku planiran je za period od 4. do 7. decembra. Tradicionalno, posetioce očekuje besplatan prvi dan skijanja, dok će preostala tri dana važiti popust od 30% na ski karte.
Organizatori najavljuju odličnu atmosferu i početak sezone kakav ljubitelji zimskih sportova očekuju.
Sigurne staze za početak sezone
Skijališta Srbije poručuju da će i ove zime skijaši imati na raspolaganju sigurne staze, dobro pripremljene terene i uslove za uživanje tokom cele sezone.
- Dobrodošli na naše planine – i ove godine garantujemo vam sigurne ski staze i odlično skijanje - navode iz Skijališta Srbije, pozivajući građane da iskoriste produžene popuste i zakorače u još jednu nezaboravnu sezonu.