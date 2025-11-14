Slušaj vest

Zbog velikog interesovanja skijaša i bordera, Skijališta Srbije produžila su rok za pretprodaju ski karata sa popustom od 15% putem web-shopa.

Akcija, koja je započela 1. novembra 2025. godine, produžena je za dodatnih pet dana i trajaće do 20. novembra.

Popusti do 30% na Kopaoniku

Ovogodišnji ski opening na Kopaoniku planiran je za period od 4. do 7. decembra. Tradicionalno, posetioce očekuje besplatan prvi dan skijanja, dok će preostala tri dana važiti popust od 30% na ski karte.

Kopaonik Foto: TO Raška

Organizatori najavljuju odličnu atmosferu i početak sezone kakav ljubitelji zimskih sportova očekuju.

Sigurne staze za početak sezone

Skijališta Srbije poručuju da će i ove zime skijaši imati na raspolaganju sigurne staze, dobro pripremljene terene i uslove za uživanje tokom cele sezone.