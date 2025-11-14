Slušaj vest

Priča o Ani pokazuje kako kreativnost i upornost mogu nadmašiti životne izazove i pored bolesti koja ju je dugo ograničavala, Ana je pronašla svoj put kroz umetnost i danas pravi jedinstveni ručni nakit.

Priču o Ani i njenom nakitu podelila je na Tiktoku njena sestra Katarina.

- Ovo je moja sestra Ana, ona pravi i prodaje svoj nakit. Kada sam imala dve godine, a Ana četiri, dobila je epilepsiju i pronađen je tumor na mozgu. Nakon toga njen život i život naše porodice se drastično promenio. Imali smo mnogo teških trenutaka, ali nas je to i držalo zajedno i zaštitilo od sveta. Pored svega, svi smo oduvek voleli da se bavimo umetnostima - ispričala je Katarina u video-snimku.

Ana pravi i prodaje nakit Foto: printscreen Tiktok/ katnmusic

Ona se okrenula muzici, a Ana je uvek više volela da crta i pravi stvari.

- U videu vam pokazujem šta je sve napravila i ima dostupno u prodaji. Ovo sve što vidite je njen ručni rad. I ako vam se nešto dopada, možete poručiti preko njenog profila. Ana pravi nakit i od kupovnih perlica, ali neke perlice pravi potpuno sama i onda niže nakit od njih. Svaka poteškoća u životu nam je data sa razlogom. Naš je izbor da li će nas naše okolnosti poraziti ili ćemo biti pobednici u svom životu - navela je Katarina i dodala:

- Ana je zbog prirode svoje bolesti bila osuđena na kuću skoro ceo život, ali to je nije sprečilo da se razvija. Zato pozivam sve vas da ne tražite izgovore, već da se borite za sebe. I put do pobede će se sam pokazati.