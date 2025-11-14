Slušaj vest

Priča o Ani pokazuje kako kreativnost i upornost mogu nadmašiti životne izazove i pored bolesti koja ju je dugo ograničavala, Ana je pronašla svoj put kroz umetnost i danas pravi jedinstveni ručni nakit.

Priču o Ani i njenom nakitu podelila je na Tiktoku njena sestra Katarina.

- Ovo je moja sestra Ana, ona pravi i prodaje svoj nakit. Kada sam imala dve godine, a Ana četiri, dobila je epilepsiju i pronađen je tumor na mozgu. Nakon toga njen život i život naše porodice se drastično promenio. Imali smo mnogo teških trenutaka, ali nas je to i držalo zajedno i zaštitilo od sveta. Pored svega, svi smo oduvek voleli da se bavimo umetnostima - ispričala je Katarina u video-snimku.

nakit2.jpg
Ana pravi i prodaje nakit Foto: printscreen Tiktok/ katnmusic

Ona se okrenula muzici, a Ana je uvek više volela da crta i pravi stvari.

- U videu vam pokazujem šta je sve napravila i ima dostupno u prodaji. Ovo sve što vidite je njen ručni rad. I ako vam se nešto dopada, možete poručiti preko njenog profila. Ana pravi nakit i od kupovnih perlica, ali neke perlice pravi potpuno sama i onda niže nakit od njih. Svaka poteškoća u životu nam je data sa razlogom. Naš je izbor da li će nas naše okolnosti poraziti ili ćemo biti pobednici u svom životu - navela je Katarina i dodala:

Ana pravi i prodaje nakit Foto: printscreen Tiktok/ katnmusic

- Ana je zbog prirode svoje bolesti bila osuđena na kuću skoro ceo život, ali to je nije sprečilo da se razvija. Zato pozivam sve vas da ne tražite izgovore, već da se borite za sebe. I put do pobede će se sam pokazati.

Ne propustiteDruštvoKAKO JE DETE SA SRPSKOG SELA POKORILO SVET Goranu ideju dala žena! Iz porodilišta javila šta fali: Pa, zar i to uvozimo?! TO JE BIO BIZNIS, BOŽE SAČUVAJ!
Screenshot 2025-09-24 111310.png
InfoBizUZGOJ ČAJEVA POSTAO SAVREMENI BIZNIS: Srbi sve više cene domaće biljne kapi i travke - Proizvođači zgrću ozbiljne pare!
Pravljenje čaja
Moj biznisOD PRANJA SUDOVA I DOSTAVLJAČA PICE DO PREDUZETNIKA: Zarađivao 4$ po satu, a sada poseduje čitav lanac restorana - od blata do zlata!
Od siromaštva do preduzetništva
Moj biznis"KADA DETE PREUZME OBROK, RODITELJIMA STIŽE MEJL": Katarina napravila čitavu mini-fabriku, uvek sveža užina za đake
Screenshot 2025-05-29 103750.jpg

NE BISTE VEROVALI OD ČEGA SVE MOŽE DA SE NAPRAVI NAKIT Milica i Slobodan napravili pravo malo čudo OVI MATERIJALI SU OPASNI Izvor: Kurir televizija