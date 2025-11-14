Slušaj vest

"Oni koji čuvaju prošlost, najviše ulažu u budućnost", poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski koja je, u Etnografskom muzeju, sa predstavnicima zavoda za zaštitu spomenika kulture, potpisala ugovore o finansiranju projekata za investiciono održavanje ratnih memorijala od značaja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije.

Ministarstvo je za ove projekte u ovoj godini izdvojilo 30 miliona dinara i finansijski podržalo njih 13.

"Nastojaćemo da naredne godine podržimo više projekata, jer verujemo da je kultura sećanja nešto što čuva duhovno zdravlje srpskog naroda i imunitet čitave nacije“, istakla je ministarka.

Stamenkovski u Etnografskom muzeju Foto: Ministarstvo za rad i socijalna pitanja

Ona je navela da je finansijska podrška, pored očuvanja postojećih spomenika, usmerena i na podizanje novih, te je najavila i da će uskoro biti otkriven i spomenik Čučuk Stani u Negotinu.

Kako je istakla, naš narod ima veoma bogatu istoriju i zato treba da čuva svoje spomenike kulture, jer to doprinosi i ekonomskom napretku i privrednom rastu, ali naravno i obogaćuje ponudu jedne zemlje na različitim nivoima.

"Budućnost jednog naroda gradi se na temeljima iskustva iz prošlosti", zaključila je Đurđević Stamenkovski.

