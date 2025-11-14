Slušaj vest

Ministarstvo zdravlja donelo je odluku o uvođenju 24-časovnog rada u domovima zdravlja na teritoriji cele Srbije od ponedeljka 17. novembra sa ciljem da se poveća dostupnost zdravstvene zaštite građanima i obezbedi efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema.

- Produženjem radnog vremena domova zdravlja omogućavamo građanima da do osnovne medicinske pomoći dođu u svako doba dana i noći, bez potrebe da se obraćaju urgentnim centrima za stanja koja nisu hitna. Na taj način rasteretiće se sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a pacijenti će brže i efikasnije dobijati potrebnu pomoć - izjavio je ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar.

Ovo je spisak domova zdravlja koji od ponedeljka uvode noćno dežurstvo, svi ostali već imaju organizovana 24-časova dežurstva kroz hitne službe.

Spisak domova zdravlja koji uvode noćno dežurstvo od 17. novembra Foto: Printscreen

Kako je istakao ministar Lončar,inicijativa počinje sa primenom na teritoriji cele Srbije od ponedeljka 17. novembra.

- Analize su pokazale da se veliki broj pacijenata u urgentnim centrima javlja sa tegobama koje se mogu adekvatno zbrinuti u domovima zdravlja. Uvođenjem 24-časovnog rada želimo da građanima obezbedimo sigurnost i poverenje da pomoć mogu dobiti u svakom trenutku, a da istovremeno lekarima u bolnicama omogućimo da se posvete najtežim i životno ugroženim slučajevima - naglasio je ministar.

Ministarstvo zdravlja obezbedilo je sve neophodne uslove za sprovođenje ove mere - od kadrovskih pojačanja i organizacije dežurstava, do tehničke i logističke podrške.