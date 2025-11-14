Slušaj vest

Ministarstvo zdravlja donelo je odluku o uvođenju 24-časovnog rada u domovima zdravlja na teritoriji cele Srbije od ponedeljka 17. novembra sa ciljem da se poveća dostupnost zdravstvene zaštite građanima i obezbedi efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema.

- Produženjem radnog vremena domova zdravlja omogućavamo građanima da do osnovne medicinske pomoći dođu u svako doba dana i noći, bez potrebe da se obraćaju urgentnim centrima za stanja koja nisu hitna. Na taj način rasteretiće se sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a pacijenti će brže i efikasnije dobijati potrebnu pomoć - izjavio je ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar.

Ovo je spisak domova zdravlja koji od ponedeljka uvode noćno dežurstvo, svi ostali već imaju organizovana 24-časova dežurstva kroz hitne službe.

Spisak domova zdravlja koji uvode noćna dežurstva
Spisak domova zdravlja koji uvode noćno dežurstvo od 17. novembra Foto: Printscreen

Kako je istakao ministar Lončar,inicijativa počinje sa primenom na teritoriji cele Srbije od ponedeljka 17. novembra.

- Analize su pokazale da se veliki broj pacijenata u urgentnim centrima javlja sa tegobama koje se mogu adekvatno zbrinuti u domovima zdravlja. Uvođenjem 24-časovnog rada želimo da građanima obezbedimo sigurnost i poverenje da pomoć mogu dobiti u svakom trenutku, a da istovremeno lekarima u bolnicama omogućimo da se posvete najtežim i životno ugroženim slučajevima - naglasio je ministar.

Screenshot 2025-10-30 115733.jpg
Ministar Zlatibor Lončar Foto: Printscreen/TV Pink

Ministarstvo zdravlja obezbedilo je sve neophodne uslove za sprovođenje ove mere - od kadrovskih pojačanja i organizacije dežurstava, do tehničke i logističke podrške.

- Naš cilj je da zdravstvena zaštita bude dostupna svakom građaninu Srbije, u svako doba dana i noći, u sigurnom okruženju i uz stručnu podršku zdravstvenih radnika. Ovo je važan korak ka stvaranju savremenog i efikasnog zdravstvenog sistema koji pruža sigurnost građanima i bolje uslove za rad zdravstvenim profesionalcima - zaključio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Ne propustiteDruštvoUvode se noćne smene u domovima zdravlja! Građani neće morati odmah u Urgentni, evo ko će moći da se noću javlja lekarima
Dom zdravlja
DruštvoOd ponedeljka počinje noćna smena u domovima zdravlja: Ova 2 grada u Srbiji potvrdila, prvi uvode dežurstvo
Pacijenti u domu zdravlja
DruštvoOd danas novi brojevi za hitne intervencije
DruštvoDOM ZDRAVLJA U NIŠU UVEO 24-ČASOVNO DEŽURSTVO: Za obolele od korona virusa opremljena je posebna ambulanta
dsc04270.jpg