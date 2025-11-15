Slušaj vest

Vreme ovih dana liči na pravi rolerkoster. Na ulicama imamo pravu vremensku zbrku, jedni stoje na semaforu u majicama, drugi pored njih u debelim bundama. Temperature skaču i padaju iz sata u sat, pa se čini da u jednom danu proživimo sva godišnja doba.

Gost Kurir televizije koji je detaljnije pričao o vremenskim uslovima bio je meteorolog Nedeljko Todorović.

Vikend

Todorović je rekao da će nestati magla koja se spustila u naše gradove, odnosno da će otići severnije, pa nas za vikend očekuje prijatno vreme za ovo doba godine.

- Očekuje nas toplo vreme, pozna i prijatna jesen, ali ujutru će biti mraza, pogotovo u nižim brdsko-planinskim predelima. U Beogradu ne bi trebalo da bude mraza. Postoji razlika između centra prestonice i okoline, jer je ujutru temperatura u centru bila oko pet, dok je na periferiji iznosila oko dva stepena. Beograd će biti topao, sa maksimalnom temperaturom od 21 stepen - započeo je Nedeljković.

Todorović je istakao da se ovde radi o jesenjim temperaturama, jer su postojale opaske da nas čeka prolećno vreme, pa je obrazložio:

- Ovo je jesenje vreme. Razlika je u tome što je dan duži kada je proleće, a sada nam mrak svakako pada već oko pola pet. Samim tim, ne možemo da kažemo da je baš prolećno vreme. Dakle, čekaju nas topli jesenji dani.

Sneg

Meteorolog Nedeljko Todorović: Evo kada se očekuje prvi sneg! Izvor: Kurir televizija

Postoje oni koji priželjkuju sneg pre kraja ove godine, što zbog skijanja, to zbog idile koju sneg stvara svojim ukrašavanjem grada, ali Todorović smatra da možda i neće biti onog pravog snega ove godine.

- Neka čekaju i neka se nadaju. Imamo nagoveštaj da će da se dogodi između 17. i 18. novembra. Tada dolazi do značajne promene vremena, neće biti snega u nižim predelima, ali zasigurno u planinskim. Biće pad temperature za 10 do 12 stepeni. Do kraja meseca novembra će biti smena toplo-hladno, kiša, suvo, na planinama sneg... Ako u Beogradu u nedelju maksimalna temperatura bude 23 stepeni, to nije maksimalno zabeležena temperatura. Davne 1963. je 16. novembra bilo 27 i po stepeni. Dakle, nema veze sa onim pričama o promeni klime - rekao je Nedeljković.

Todorović, iako nije zagovornik dugoročne prognoze zbog nepredvidivosti iste, ipak se na trenutak osvrnuo na vreme do i za vreme Nove godine.

- To je jako teško isprognozirati. Spomenuo sam promenu vremena od 17. a sada ulazimo u zimski deo godine, pa je pitanje koliko će biti snega. To je zaista neizvesno. Ne postoji jaka argumentacija, makar sa moje tačke gledišta, oko prognoze za tako dalek period. Za početak, sneg će biti na planinama. Najbitnije je da u nižim predelima, do kraja ovog meseca, neće biti snega u smislu belog pokrivača. Inače, srednji datum pojave prvih snežnih padavina je zadnja sedmica novembra. Međutim, kako se razvija situacija, mislim da ćemo za to ipak morati da sačekamo decembar.

Kurir.rs

