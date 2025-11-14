Slušaj vest

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević sastala se danas u Palati Srbija sa ambasadorom Mađarske u Republici Srbiji Jožefom Mađarom, sa kojim je razgovarala o unapređenju bilateralne saradnje u oblasti porodične i demografske politike, posebno u domenu pronatalitetnih mera i podrške roditeljstvu, kao i o daljem osnaživanju partnerstva dve zemlje u ovoj oblasti.

U razgovoru je ocenjeno da su demografski izazovi sa kojima se suočavaju obe zemlje jedno od ključnih pitanja za budućnost regiona, te da je jačanje demografske otpornosti prioritet i Srbije i Mađarske.

Jelena Žarić Kovačević i Jožef Mađar Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

Konstatovano je da su brojne mere koje Mađarska godinama uspešno sprovodi, kao što su poreske olakšice za porodice sa decom, subvencionisani stambeni krediti, finansijska podrška braku i podsticaji za zapošljavanje žena, poslužile kao podsticaj za razvoj sličnih inicijativa u Srbiji.

„Srbija – naša porodica“

Na sastanku je istaknuto da Srbija izdvaja značajna sredstva za podršku roditeljstvu, uključujući roditeljski dodatak, subvencije za kupovinu nekretnina namenjene majkama i jednokratne finansijske pomoći, kao i da je osnovan Alimentacioni fond.

Sagovornici su konstatovali značaj predstojeće Treće konferencije „Srbija – naša porodica“, koja će biti održana 16. decembra u Beogradu, kao važnog foruma za razmenu iskustava i promociju porodičnih vrednosti.

Sastanak je održan u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

Tokom razgovora naglašeno je da Srbija i Mađarska neguju izrazito prijateljske i strateške odnose zasnovane na uzajamnom poverenju, poštovanju i sve intenzivnijoj saradnji u političkoj, ekonomskoj, energetskoj i kulturnoj sferi.

Podrška evropskom putu

Posebno je istaknuto da dve zemlje razvijaju dinamičan dijalog na najvišem nivou, čije partnerstvo predstavlja primer stabilnosti i dobrosusedstva u regionu. Na sastanku je izražena zahvalnost Mađarskoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije, kao i uverenje da će se uspešna saradnja dveju zemalja nastaviti i u narednom periodu.

Žarić Kovačević i Mađar su razmenili pozitivna iskustva Foto: MINBPD/Tijana Ćirić