Slušaj vest

Poznati novinar Mladen Mijatović pre nekoliko dana "obišao" je potopljeni brod u blizini plaže Žanjic na crnogorskom primorju, čuveni "Patrolac".

Mijatović je na svom Instagram nalogu objavio snimak zarona i obilaska broda na dubini od 24,9 metara u punoj ronilačkoj opremi.

- Obilazak potopljenog broda na dnu mora. Tišina, hlandnoća dubine i prizor koji oduzima dah - podelio je utiske Mijatović sa svojim pratiocima na društvenoj mreži.

Čuveni patrolni brod PBR 512 na morskom dnu nalazi se od 1983., kada je potopljen kao meta, tokom vojne vežbe. Izgrađen je davne 1952. u brodogradilištu „Tito brodogradilište“ u Kraljevici i dve decenije je korišćen kao patrolni brod. Patrolac čija je dužina oko 40, a širina 6,3 metra u upotrebi je bio do 1972., kada je rashodovan.

Te 1983., Patrolni brod je poslednji put zaplovio. Tokom vojne vežbe raketom, kao meta za trening raketnog gađanja, brod je pogođen raketom koja nije imala eksplozivnu bojevu glavu. Raketa je, međutim, napravila veliku rupu u trupu i zbog vode koja ga je brzo ispunila, brod je potonuo u blizini plaže Žanjic.