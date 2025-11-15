Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju svete mučenike — Akindin, Pigasije, Anempodist, Aftonije, Elpidifor i drugi s njima, bili su hrišćani iz Persije koji su nastradali u vreme cara Sapora (Savorija), 355. god.

Prva trojica su bili sluge na dvoru istoga cara, ali su tajno služili Hristu Gospodu. Kada su bili optuženi i na sud pred cara izvedeni, upita ih car, odakle su?

Na to oni odgovoriše: "Otečestvo naše i život naš jeste Presveta Trojica, jedinosuštna i nerazdelna, Otac i Sin i Duh Sveti, jedan Bog".Car ih udari na velike muke, ali oni sve junački otrpeše sa psalmopjenijem i molitvom na ustima. Za vreme mučenja i tamnovanja javljali im se anđeli Božji više puta, a jednom i sam Gospod Hristos kao čovek "sa licem svetlim kao sunce".

Kada jedan od mučitelja, Aftonije, vide čudo, kako kipeće olovo nije naškodilo mučenicima, on tada poverova u Hrista i uzviknu: "Veliki je Bog hrišćanski!", i za to odmah bi posečen. I mnogi drugi videše i verovaše.

Tada car naredi, te zašiše u kožne mehove Akindina, Pigasija i Anempodista, i baciše ih u more. Ali, javi se iz onoga sveta sv. Aftonije sa tri svetla anđela, izvede svete mučenike na suvo i oslobodi ih.

Elpidifor je bio carev velmož koji je onda izjavio da je hrišćanin i optužio cara za ubijanje nevinih hrišćana, ali car i njega osudi na smrt. I bi posečen Elpidifor i oko 7.000 drugih hrišćana s njim. A, ona trojica prvih mučenika su najzad bačeni u ognjenu peć sa 28 vojnika i sa carevom majkom, pošto i ovi verovaše u Hrista i tako u plamenu predadoše duše svoje pravedne u ruke Gospoda svoga.