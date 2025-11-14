Slušaj vest

Nakon što je RATEL objavio uspešno okončanje javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radiofrekvencijskog spektra koji će se koristiti i za 5G mreže, A1 Srbija pozdravlja ovu važnu odluku za dalji digitalni razvoj zemlje.

A1 Srbija ulazi u novo tehnološko poglavlje kao spreman i iskusan operator na tržištu, oslanjajući se na bogato iskustvo A1 Grupe u kojoj je 5G već godinama standard.

Višegodišnje investiranje u kvalitet potvrđeno je i time da je A1 mreža petu godinu zaredom najbrža mobilna mreža u Srbiji prema kompaniji Ookla®, tvorcu aplikacije Speedtest*. Ovaj rezultat potvrđuje doslednost i stabilnost koju će kompanija primeniti i u 5G eri.

„Za nas je ovo važan trenutak jer otvara put da korisnicima omogućimo pravo 5G iskustvo u pogledu brzine i stabilnosti. Zahvaljujući iskustvu A1 Grupe i ekspertima koji godinama rade sa 5G tehnologijom širom Evrope, mi smo potpuno spremni za novu generaciju mreže. Posebno je važno što objedinjujemo 4G mobilnu, optičku i 5G tehnologiju, jer upravo ta konvergencija omogućava ujednačeno i besprekorno korisničko iskustvo“, poručuje Judit Albers, generalna direktorka A1 Srbija.

Foto: Promo

Snaga A1 Srbija oslanja se i na stabilnost A1 Grupe, koja je deo jedne od najvećih telekomunikacionih kompanija na svetu – América Móvil. Grupa je u prethodnom periodu u Srbiji investirala 1,5 milijarde evra, dok je u narednom periodu planirano dodatnih 250 do 300 miliona evra za dalji razvoj infrastrukture i sprovođenje strateških planova.

„U fazi testiranja 5G tehnologije u realnim uslovima postizali smo u proseku do osam puta veće brzine u određenim scenarijima u poređenju sa 4G. Od početka decembra u velikim gradovima pokrećemo 5G uslugu, čime ćemo odmah podići korisničko iskustvo u pogledu brzine i stabilnosti. To potvrđuje koliko je 5G ključan za razvoj novih usluga i podržavanje sve većeg rasta prenosa podataka“, otkriva Nenad Zeljković, glavni direktor za tehnologiju A1 Srbija.

Foto: Promo

A1 Srbija je bio prvi operator koji je lansirao 4G na domaćem tržištu, čime je postavljen standard savremenog mobilnog interneta u zemlji. Takođe je i prvi operator koji je omogućio svojim korisnicima korišćenje 5G tehnologije u romingu, pružajući im doživljaj koji imaju korisnici širom Evrope i sveta.

Za više informacija o paketima i dostupnosti usluga, posetite www.a1.rs.

Foto: Promo

O A1 Srbija:

A1 Srbija je najbrža i pouzdana mreža koja povezuje ljude i zajednice inovativnim rešenjima, kroz održiv razvoj i društvenu odgovornost, gradeći svet kakav želimo. Više od 1.700 zaposlenih posvećeno je kreiranju inovativnih rešenja i usluga, omogućavajući da 2.4 miliona korisnika upotrebi mogućnosti koje digitalizacija nudi prema svojim potrebama. Kao deo A1 Grupe, vodećeg telekomunikacionog provajdera u Evropi, A1 Srbija kontinuirano ulaže u širenje i modernizaciju mreže, obezbeđujući najbržu i najpouzdaniju konekciju svojim korisnicima. Snažno posvećen održivom poslovanju i društvenoj odgovornosti, A1 Srbija primenjuje ESG principe korišćenjem solarnih panela pri baznim stanicama, unapređenjem energetske efikasnosti i pokretanjem inicijativa koje doprinose sigurnijem i boljem online okruženju. Kroz projekte poput A1 Kinoteke, koja čuva i restaurira filmsku baštinu Srbije, i platforme Bolji Online, koja podstiče digitalnu pismenost, kompanija aktivno doprinosi kulturnom i društvenom razvoju. Posle 18 godina poslovanja, A1 Srbija se transformiše u konvergentnog operatora, spajajući mobilne i fiksne usluge, optički internet, televiziju i dodatne digitalne opcije.

Za više informacija posetite www.a1.rs i www.A1.group