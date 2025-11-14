Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić otvorio je danas u Negotinu novoizgrađeni objekat Vatrogasno-spasilačkog odeljenja čijom izgradnjom se vatrogascima-spasiocima ove opštine omogućava veća efikasnost u zaštiti građana i njihove imovine u slučajevima vanrednih situacija.

Ministar je istakao da je novi objekat od vitalnog značaja ne samo za Sektor za vanredne situacije, već i za sam Negotin, pre svega za građane ove opštine, podsetivši i na požar koji je Negotin zadesio u avgustu ove godine, i poručio da će se nastaviti sa ulaganjem u jačanje kapaciteta ovog sektora.

„Nama je cilj da premrežimo celu Srbiju sa novim objektima i da unapređenje Sektora za vanredne situacije ide u tri smera. Prvi je infrastruktura, odnosno objekti, drugi je ljudstvo gde sagledavamo kako da primimo veći broj radnika koji bi radili svuda u Srbiji zato što je to neophodno. Videli ste upravo ove godine, nažalost, koliko je potrebno da imamo jak Sektor za vanredne situacije. Treći pravac je oprema, kamioni za gašenje požara i druga sredstva koja se koriste za gašenje požara, uključujući i Helikoptersku jedinicu koja aktivno učestvuje u spasavanju ljudi“, naglasio je Dačić i dodao da se planira nabavka dodatnih helikoptera, iako je Srbija u poslednjih nekoliko godina jačala kapacitete Helikopterske jedinice i da predstavlja lidera u regionu koji pomaže i drugim državama u slučajevima vanrednih situacija.

Predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković rekao je da je bilo neophodno unaprediti uslove Vatrogasno-spasilačke jedinice u Negotinu i da se izgradnjom ovog objekta omogućava brže i efikasnije reagovanje i zaštita građana. On se ovim povodom, između ostalih, zahvalio predsedniku Republike Srbije i ministru unutrašnjih poslova.

U procesu unapređenja kapaciteta i uslova rada Sektora za vanredne situacije, od 2023. godine do sada izgrađeno je devet objekata Vatrogasno-spasilačkih jedinica u Trgovištu, Brodarevu, Aleksandrovcu, Gadžinom Hanu, Aleksincu, Kuli, Futogu, Knjaževcu i Negotinu, kao i u Beogradu na vodi. Takođe, izvršena je sanacija na više od 30 objekata vatrogasno-spasilačkih službi.