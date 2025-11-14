Slušaj vest

U Parizu je održan važan razgovor između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i francuskog predsednika Emmanuela Macrona, koji je trajao puna tri sata. Susret u Jelisejskoj palati još jednom potvrđuje sve snažniju saradnju dve države. Među ključnim temama istaknut je strateški projekat izgradnje beogradskog metroa, uz najavu da će komercijalni ugovor sa francuskim partnerima biti potpisan do 15. decembra.

Ovaj susret dolazi u trenutku kada Srbija beleži sve više investicija, dok Francuska ostaje jedan od naših najstabilnijih i najsnažnijih partnera. Ove godine po prvi put Srbija ima više od dve milijarde evra vrednu trgovinsku razmenu sa Francuskom. Podrška i saradnja dve zemlje imaju i duboke istorijske temelje od zajedničkih borbi u teškim vremenima, do savezništva koje nas je povezivalo kroz čitav 20. vek.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je upoznao predsednika Francuske Emanuela Makrona sa aktulenom situacijom u vezi NIS-a i naveo da će tim povodom naša delegacija danas imati sastanke sa Amerikancima. Ministarka Dubravka Đedović Handanović rekla je da se uskoro očekuje odgovor američke Kancelarije za kontrolu strane imovine, da li će dati ili ne novu licencu za rad Naftnoj industriji Srbije.

Šta za Srbiju praktično znači najavljeni potpis ugovora za metro sa Francuskom?

Kako nas istorijsko savezništvo sa Francuskom obavezuje danas, u savremenim evropskim procesima i političkim izazovima i kako definiše naš put integracija?

Da li će OFAC odobriti novu licencu NIS-u i da li će samo promena upravljanja biti dovoljna da kompanija bude uklonjena sa liste sankcija?

gosti "Usijanja":

Nikola Perišić, Centar za društvena istraživanja

Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu