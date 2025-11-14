Slušaj vest

Tokom Svetske nuklearne izložbe (World Nuclear Exhibition – WNE) u Parizu, Institut za nuklearne nauke "Vinča" i kompanija "Électricité de France" (EDF) potpisali su Memorandum o saradnji (MoC) kojim se uspostavlja okvir za naučno-tehnološku i obrazovnu saradnju u oblasti nuklearne energije.

U ime Instituta "Vinča" Memorandum je potpisao direktor dr Slavko Dimović, dok je ispred kompanije EDF sporazum potpisao Vakisasai Ramani, viši potpredsednik za međunarodni nuklearni razvoj.

Foto: Institut za nuklearne nauke vinča

Sporazum predviđa zajedničke aktivnosti u oblastima naučnoistraživačke saradnje, stručnih obuka i razvoja kadrova, međunarodne razmene i javne komunikacije o nuklearnim temama. EDF će podržati učešće stručnjaka Instituta "Vinča" u obukama, letnjim školama i istraživačkim projektima, kao i razmenu iskustava u oblastima nuklearne energije i razvoja novih tehnologija.

Posebnu ulogu u realizaciji obrazovnih programa imaće Međunarodni institut za nuklearnu energiju (I2EN), čiji je EDF osnivač, a koji će doprineti zajedničkim akademskim projektima, studentskim razmenama i stručnim posetama istraživača.

Direktor Instituta "Vinča" dr Slavko Dimović tom prilikom je izjavio:

"Ovaj sporazum predstavlja nastavak tradicije srpsko-francuskog prijateljstva i važan korak ka jačanju međunarodne saradnje Instituta i razmeni znanja sa jednim od svetskih lidera u oblasti nuklearne energije. Saradnja sa EDF otvara nove mogućnosti za istraživanje, edukaciju i razvoj kapaciteta Srbije u oblasti nuklearne energije."