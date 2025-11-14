Slušaj vest

Tokom večeri i noći vedro, a u drugom delu noći ponegde u Vojvodini, Timočkoj Krajini, po kotlinama i dolinama reka na jugu i jugozapadu zemlje očekuje se formiranje magle ili niske oblačnosti, najavio je večeras Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Vikend i ponedeljak

Kako RHMZ najavljuje, u subotu (15.11.) ujutro hladno, mestimično sa slabim mrazem i maglom, koja će postati ređa pojava u odnosu na prethodne dane. Uglavnom se očekuje u Timočkoj Krajini, gde će se zadržati i pre podne, a u delovima Vojvodine, po kotlinama i dolinama reka pojava magle biće sporadična i pretežno ograničena na jutarnje sate.

U toku dana pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče uz malu do umerenu oblačnost. Duvaće slab, na severu Vojvodine povremeno i umeren vetar južnih smerova. Najniža temperatura od -2 do 7 °C, a najviša od 13 °C u Timočkoj Krajini do 22 °C u zapadnoj i centralnoj Srbiji. U toku noći u Vojvodini ponegde slaba kratkotrajna kiša, najavljuje RHMZ.

Foto: Nenad Kostić

U nedelju (16.11.) retka (izolovana) pojava jutarnje magle, uglavnom u Timočkoj Krajini i po kotlinama. U toku dana pretežno sunčano i toplo, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 19 do 23 °C, samo će na istoku Srbije biti hladnije.

U ponedeljak (17.11.) promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, veći deo dana i dalje toplo uz pojačanje južnog vetra. Posle podne i uveče vetar u skretanju na umeren i jak severozapadni, temperatura u osetnijem padu, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom, stoji u najavi RHMZ.

Od utorka zahlađenje

Kako dalje najavljuje RHMZ, prestanak padavina u Vojvodini se očekuje u utorak (18.11.), u zapadnoj Srbiji u sredu (19.11.), a u ostalim krajevima padaće kiša, koja će na jugu i jugoistoku zemlje biti i obilnija (naročito na području Kosova i Metohije, gde se očekuje i od 50 do 100 mm kiše za 48 h u utorak i sredu).

Sneg se prognozira za brdsko-planinske predele zapadne i jugozapadne Srbije, stoji u najavi RHMZ.