Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu građana Grgur, posetio je 23 porodice iz ulice Vojvode Stepe u Beogradu kojima preti prinudno iseljenje.

- Obišao sam ove ljude sa kolegom, narodnim poslanikom Milijom Miletićem. Dali smo im podršku jer sveo ovo što im se dešava nije po zakonu. Oni su uredno pred sudom overili kupoprodajne ugovore i isplatili novac. Ovde žive 15 godina bez problema i sada se okomili da ih izbace. Neće po cenu moga života -poručuje Grgur.

Maksimalna podrška

Nevolje ovih porodica počele su kada je investitor, firma koja je izgradila taj objekat, u međuvremenu otišla u stečaj, pa je banka naložila prodaju njene imovine. Kako stanovi nisu bili uknjiženi, i stanovi su ušli u stečajnu masu.

Prema rečima Grgura, stanari ove zgrade prilikom kupovine nisu ni znali da postoji hipoteka.

- Rekli su mi da je sve bilo regularno, ugovori overeni u sudu, plaćeno sve do dinara. U banci su im rekli moraju ponovo da otkupe svoje stanove, iako imaju ugovore o kupovini i dokaze o plaćanju. Neverovatno je da zgrada "ne postoji" u katastru, a izvršitelji žele da je prodaju kao da je sve uredno! Ovo je strašno, ne smemo dozvoliti da budu izbačeni na ulicu - priča naš sagovornik.

Postupak je u međuvremenu stigao do izvršitelja, prva javna prodaja nije uspela jer se nije pojavio kupac, dok je druga zakazana za 25. novembar.

-Učiniću sve da ovi ljudi ostanu u svojim domovima, bićemo uz njih i 25. novembra - poručio je Grgur koji je svojevremeno predao predlog da se u Skupštini Srbije formira anketni odbor koji bi preispitao rad izvršitelja i da se svaki licencirani javni izvršitelj preispita.

Podneo amandman, obraćao se ministru

Podsetimo, Grgur je u nekoliko navrata za skupštinskom govornicom ukazivao na probleme sa izvršiteljima i podneo je amandman da stan ili kuća ne mogu biti predmet izvršenja:

-Takode, tražim da se sva izvršenja nad kućama i stanovima dužnika ne vrše tokom zime i da se odlože za proleće.

Ovaj poslanik se obraćao ministru pravde Nenadu Vujiću kako je rekao " povodom sve češcih incidenata vezanih za rad sudskih izvršitelja:

-Godinama pričamo o ovom problemu, a na stranu građana ni jedan narodni poslanik nikada nije stao. Svako ko radi i misli za građane Srbije od mene uvek može da očekuje podršku.