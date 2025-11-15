Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače na maglu koja u jutarnjim i vecernjim časovima može smanjivati vidljivost ispod stotinak metara, i apeluje na oprezniju vožnju, na većem odstojanju.

Saobraćaj je umerenog intenziteta u gradovima, a i na glavnim putnim pravcima odvija se bez zastoja.

Nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza. Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja, dodaje se u izveštaju. Svi putevi u Srbiji su prohodni i nema snega.

AMSS ukazuje na sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Ne propustiteAutoFrancuska uvodi roze tablice za automobile: Evo čemu služe i zašto će policija posebno da obrati pažnju na njih!
Francuska, saobraćaj
AutoŠta ako nekome pozajmite auto i on napravi prekršaj: Kazna ide i do 100.000! Evo u kojim situacijama odgovara onaj ko vozi automobil, a kad njegov vlasnik
IMG_20250912_091051.jpg
AutoOno što se kažnjavalo sa 3.000, sad je 10.000 dinara: Najstroži zakon dosad u Srbiji - Ukida se "popust" za plaćanje u roku od 8 dana
shutterstock-145180882.jpg
AutoŠta nam zapravo govore brojevi i oznake na tablicama? U Srbiji postoji više od 12 vrsta različitih registarskih oznaka, evo detaljnog tumačenja (foto)
0615-news1-zorana-jevtic.jpg