Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Šta kriju biografije ljudi koji će se naći na studentskoj listi?

• Šta će biti s NIS-om?

• Koliki je broj jezivih slučajeva nasilja koja nisu dobila epilog? Ko je zakazao?