Ova objava je izazvala bum na društvenoj mreži X, gde su ljudi reagovali fenomenalno, a ono što je sve oduševilo, a po čemu je Željko Mitrović ponovo pokazao da je poseban i neponovljiv, jeste to što je na svaki komentar odgovorio i to samo u sat vremena od objavljivanja spota.

U ovoj objavi, Mitrović je poručio da su neke "ljubavi" među državama često neuzvraćene ili jednosmerne, a prijateljstva zasnovana isključivo na istoj religiji mogu biti neiskrena.

- Stih u ovoj pesmi kaže “NE ZEBE SE ZBOG LJUBAVI” Neke ljubavi izmedju naroda i država u svetu su podrazumevajuće,ili bolje reći neuzvraćene ili jednosmerne! Prijateljske ljubavi zasnovane na isključivo istoj religiji, mogu biti i krajnje neiskrene, jer prijatelji treba da se nadju u nevolji a ne kad je “sunčano vreme i ptice cvrkuću”! Srpska priča i problem sa energijom, pre svega nafte i gasa, po svemu sudeći ne nailazi na razumevanje i brzu reakciju “prijatelja”. Zato je ova pesma moja molitva da Srbija konačno razume realnost u medjunarodnim odnosima! - ističe Mitrović.

Spot je izazvao oduševljenje kod pratilaca, a komentari su preplavljeni srcima i pozitivnim reakcijama, što pokazuje da je objava naišla na široku podršku i oduševljenje publike.