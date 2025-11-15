Slušaj vest

Šteta koju čovek uzrokuje doprinoseći globalnom zagrevanju ispuštanjem sve većih količina ugljen-dioksida u atmosferu ne može se popraviti, a naučno je dokazana činjenica da se nivo svetskih okeana iz godine u godinu povećava.

Naučnici su saglasni da će se ovim tempom do kraja ovog veka nivo mora podići za najmanje metar i po, a najverovatnije još više.

Koliko vode je sadržano u ledu koji se nalazi na kopnu na najbolji način ilustruje mapa koju je napravila "Nacionalna geografija" i podatak da bi se, u slučaju topljenja svog leda na planeti, nivo mora podigao za neverovatnih 66 metara!

Deo Srbije bi po ovoj nemačkoj mapi bio odsečen.

Na Zemlji se nalazi skoro 21 milion kubnih kilometara leda, a ako čovečanstvo nastavi da oslobađa ugljen-dioksid, biće potrebno oko 5.000 da se sve otopi. Međutim, naučnici upozoravaju da će čak i povećanje nivoa od nekoliko metara uzrokovati ogromnu i nepopravljivu štetu.

Šta bi se desilo sa Srbijom

Ukoliko stvorimo uslove da na planeti ne bude leda, na Zemlji će prosečna temperatura biti 27, umesto sadašnjih 15 stepeni Celzijusa, navodi "Nacionalna geografija".

Interesantno je da Srbija i Hrvatska, prema ovoj projekciji, spadaju među zemlje koje su najmanje pogođene. S druge strane, drugi delovi Evrope bi bili ozbiljno pogođeni: Danska bi praktično nestala, a mnogi delovi Beneluksa, Francuske, Velike Britanije, Bugarske, Finske, Rusije i Italije takođe bi bili ozbiljno pogođeni. Ovaj scenario izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama i lavinu komentara na Reditu gde je mapa objavljena.

"Danska bi nestala", napisao je jedan korisnik, što je odmah navelo druge da nastave sa šalama.

Drugi je odgovorio: "Ne brinite, oni imaju Grenland", aludirajući na Dansku koja možda traži novo utočište na obali Grenlanda.

Usledio je još jedan komentar: "Možda globalno zagrevanje nije tako loše ...", a drugi korisnik je dodao: "To bi bilo opšte poboljšanje! Pozdrav za Švedsku".

Jedan korisnik je dodao: "Ispostavilo se da ćemo se svi preseliti u Španiju! Nabavite peškire za plažu". Drugi korisnik je odgovorio: "Češka je još siromašna bez mora."