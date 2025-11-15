Slušaj vest

- Brzom reakcijom ekipe, koja je uz užad i specijalnu opremu sišla u uzak prostor, mališan je bez povreda izvučen na sigurno. Akcija je trajala nekoliko minuta, ali je zahtevala dobru koordinaciju i potpunu koncentraciju - navelio su u MUP-u.

Štene spaseno iz bunara u selu Topolovnik Foto: Mup

Za vatrogasce, ovo nije samo rutinski zadatak – ovakve intervencije pokazuju koliko im je stalo do svakog života, bez obzira na to da li je u pitanju čovek ili životinja.

(Kurir.rs/RINA)

