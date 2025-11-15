Vatrogasci-spasioci su juče iz bunara u Topolovniku, dubokog preko 15 metara, uspešno izvukli malo štene koje je upalo u otvor i nije moglo samo da se izvuče.
Predivno!
DRAMATIČNE SCENE U SRPSKOM SELU! Štene upalo u bunar, hrabri vatrogasci odmah krenuli u akciju - Pogledajte slike koje su oduševile Srbiju (FOTO)
Slušaj vest
- Brzom reakcijom ekipe, koja je uz užad i specijalnu opremu sišla u uzak prostor, mališan je bez povreda izvučen na sigurno. Akcija je trajala nekoliko minuta, ali je zahtevala dobru koordinaciju i potpunu koncentraciju - navelio su u MUP-u.
Štene spaseno iz bunara u selu Topolovnik Foto: Mup
Vidi galeriju
Za vatrogasce, ovo nije samo rutinski zadatak – ovakve intervencije pokazuju koliko im je stalo do svakog života, bez obzira na to da li je u pitanju čovek ili životinja.
(Kurir.rs/RINA)
Reaguj
Komentariši