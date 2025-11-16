Slušaj vest

U neobično toplom vremenu moći ćemo da uživamo do ponedeljka uveče, a onda nam slede povremene padavine i jače zahlađenje.U utorak na planinama čak i prolazan sneg, kaže meteorolog amater Marko Čubrilo!

- Sredinom nedelje biće uglavnom suvo. Sreda će biti hladna, a četvrtak topliji dok se krajem nedelje očekuje novo pogoršanje, padavine i zahlađenje za vikend. Do kraja meseca verovatno ostaje hladno uz čestu pojavu kiše i snega na planinama, a pojava snega bi krajem meseca bila moguća i u nizijama - objavio je Marko Čubrilo na Fejsbuku.

Foto: Shutterstock, Youtube/24 sedam TV

On kaže da će do ponedeljka uveče, nad većim delom regiona, biti malo do umereno oblačno, suvo i vrlo toplo.

- Duvaće južni vetar koji bi u ponedeljak na udare mogao biti i jak. Maksimumi znatno iznad proseka, najčešće od +15 do +23 stepena Celzijusa. U utorak uveče se očekuje spuštanje hladnog fronta koji će prvo severnim, a zatim i ostalim delovima regiona doneti kišu povremeno okretanjne vetra na jak severozapadni i naglo zahlađenje. U drugom delu noći ka utorku i u utorak tokom dana na planinama BiH, jugozapadne Srbije i severa Crne Gore se očekuje sneg uz formiranje snežnog pokrivača visine od tri do 30 santimetra što će pre svega zavisiti od nadmorske visine - objašnjava Čubrilo.

U utorak maksimumalne temperature će biti znanto niže.

- Trebalo bi se kreću od +3 do +9 stepeni Celzijusa. Uveče nas očekuje postepen prestanak padavina i slabljenje vetra. Sreda uglavnom suva i hladna, dok bi u četvrtak malo otoplilo jer bi se ka nama preko Alpa spuštao nov hladan front koji bi nad severnim Jadranom uslovio ciklogenezu. Tajk ciklon bi od petka do nedelje trebao doneti pogoršanje vremena uz kišu, dok bi brdsko-planinski predeli regiona od petka uveče imali i sneg, dok se on za sada u nizijama ne očekuje. Vetar prvo južni, a od petka posle podne severozapadni. Četvrtak i petak donose maksimume od +5 na zapadu do +15 na istoku regiona, a za vikend hladnije uz maksimume od +2 do +7 stepeni Celzijusa - kaže Čubrilo.

Dodaje da veštačka inteligencija u sklopu ECMWF modela (AIFS) oko 26. novembra "ima signal za novo pogoršanje".