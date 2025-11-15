Slušaj vest

Romantizovana slika života u Londonu često je suprotna onome što dočeka ljude koji se u britansku prestonicu dosele u potrazi za prilikama, boljim standardom ili avanturom.

U objavi koja je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, Anđela, devojka sa naših prostora, je iskreno iznela kako zapravo izgleda svakodnevica u ovom megapolisu - bez filtera i idealizacije.

Prema njenom iskustvu, život u Londonu daleko je od savršenog.

Život u Londonu možda na prvi pogled deluje savršeno, ali je daleko od idealnog. Foto: Shutterstock

- Svaki dan se dešavaju pljačke, najviše se kradu telefoni, torbe i bicikli, tako da može biti dosta nebezbedno - navela je ona u snimku koji je objavila na Tiktok profilu "andji_ _m", skrećući pažnju na realne probleme sa kojima se susreću stanovnici mnogih kvartova.

Tu su i hronične muke sa prevozom.

- Svuda morate ići prevozom. Busevi su spori i kasne često, a metro je skup i zagušljiv. Skoro svake nedelje neka linija ne radi pa se mora planirati život na osnovu toga.

I pored studentskog popusta, mesečni trošak javnog prevoza za nju iznosi najmanje 120 funti.

Vremenske prilike dodatno utiču na raspoloženje.

U Londonu su suplementi vitamina D neophodni. Foto: Remi Salva / Alamy / Profimedia

- Konstantno je sivo. Nisam videla sunce već nekoliko nedelja. Vitamin D suplementi su obavezni - poručuje Anđela, potvrđujući ono o čemu mnogi koji žive u Ujedinjenom Kraljevstvu često govore - manjak sunčanih dana ume ozbiljno da se odrazi na svakodnevicu.

Ni troškovi života ne idu na ruku stanovnicima. Kafa od 5 funti (oko 665 dinara) i kroasan od 3,5 funte (oko 465 dinara) samo su primeri inflacije koja već duže vreme pogađa britansko tržište.

"O cenama hrane u restoranima da ne pričamo", dodaje ona.

Suočavanje sa tržištem rada predstavlja poseban izazov.

- Trenutno stanje na tržištu posla u Velikoj Britaniji nije zadovoljavajuće. Ljudi ulažu hiljade i hiljade evra u obrazovanje, ali prosto nema dovoljno radnih mesta za ovaj broj kvalitetnih ljudi - navodi Anđela, ističući frustraciju koju oseća veliki broj mladih profesionalaca.

Još jedan od detalja o kojem se manje govori jeste i čistoća grada. Izvan centra i turističkih zona, London često ostavlja potpuno drugačiji utisak.

London je dosta prljav kada se udaljite od centra Foto: EPA/TOLGA AKMEN

"Grad je dosta prljav kada se udaljite od centra", piše ona.

Ipak, uprkos svemu, Anđela je u opisu svoje objave naglasila da postoje i lepe strane života u Londonu - ali da je važno govoriti o činjenicama koje se često prećutkuju.