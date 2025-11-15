U Londonu se svaki dan dešavaju pljačke, konstantno je sivo, a cene astronomske: Anđela otkrila činjenice o životu u Engleskoj o kojima se ne priča!
Romantizovana slika života u Londonu često je suprotna onome što dočeka ljude koji se u britansku prestonicu dosele u potrazi za prilikama, boljim standardom ili avanturom.
U objavi koja je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, Anđela, devojka sa naših prostora, je iskreno iznela kako zapravo izgleda svakodnevica u ovom megapolisu - bez filtera i idealizacije.
Prema njenom iskustvu, život u Londonu daleko je od savršenog.
- Svaki dan se dešavaju pljačke, najviše se kradu telefoni, torbe i bicikli, tako da može biti dosta nebezbedno - navela je ona u snimku koji je objavila na Tiktok profilu "andji_ _m", skrećući pažnju na realne probleme sa kojima se susreću stanovnici mnogih kvartova.
Tu su i hronične muke sa prevozom.
- Svuda morate ići prevozom. Busevi su spori i kasne često, a metro je skup i zagušljiv. Skoro svake nedelje neka linija ne radi pa se mora planirati život na osnovu toga.
I pored studentskog popusta, mesečni trošak javnog prevoza za nju iznosi najmanje 120 funti.
Vremenske prilike dodatno utiču na raspoloženje.
- Konstantno je sivo. Nisam videla sunce već nekoliko nedelja. Vitamin D suplementi su obavezni - poručuje Anđela, potvrđujući ono o čemu mnogi koji žive u Ujedinjenom Kraljevstvu često govore - manjak sunčanih dana ume ozbiljno da se odrazi na svakodnevicu.
Ni troškovi života ne idu na ruku stanovnicima. Kafa od 5 funti (oko 665 dinara) i kroasan od 3,5 funte (oko 465 dinara) samo su primeri inflacije koja već duže vreme pogađa britansko tržište.
"O cenama hrane u restoranima da ne pričamo", dodaje ona.
Suočavanje sa tržištem rada predstavlja poseban izazov.
- Trenutno stanje na tržištu posla u Velikoj Britaniji nije zadovoljavajuće. Ljudi ulažu hiljade i hiljade evra u obrazovanje, ali prosto nema dovoljno radnih mesta za ovaj broj kvalitetnih ljudi - navodi Anđela, ističući frustraciju koju oseća veliki broj mladih profesionalaca.
Još jedan od detalja o kojem se manje govori jeste i čistoća grada. Izvan centra i turističkih zona, London često ostavlja potpuno drugačiji utisak.
"Grad je dosta prljav kada se udaljite od centra", piše ona.
Ipak, uprkos svemu, Anđela je u opisu svoje objave naglasila da postoje i lepe strane života u Londonu - ali da je važno govoriti o činjenicama koje se često prećutkuju.
Njeno iskustvo poslužio je kao podsticaj za širu raspravu o realnim uslovima života u jednoj od najpoznatijih evropskih metropola i podsetnik da ni život u Engleskoj nije idealan, koliko god privlačno na prvi pogled izgledao.