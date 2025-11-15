Slušaj vest

Obustava će trajati od nedelje u 08:00 časova do ponedeljka u 06:00 časova.

- Polaganje završnog sloja zahteva vreme da se ohladi i dobije potpunu čvrstinu, kako se saobraćaj ne bi odrazio na kvalitet ugrađenog asfalta. Zbog toga je neophodna potpuna obustava. Svi učesnici u saobraćaju se pozivaju da u periodu zatvaranja koriste alternativne rute:preko Derovca i puta Ledenice, sa izlazom ispod "Koninga" ili pravcem preko Čačka, poručuju iz JP Putevi Srbije.

Dodaju da će biti postavljena sva neophodna signalizacija, a pošto je u pitanju totalna obustava, prolaza neće biti.

Građanima se preporučuje da na vreme izmeste svoja vozila ili planiraju kretanje drugim pravcima, obaveštavaju iz službe održavanja ivanjičkih Puteva.