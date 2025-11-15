Zbor radova na ugradnji završnog sloja asfalta u nedelju će potpuno biti obustavljen saobraćaj na putu Ivanjica–Požega, na deonici Dom Tere–Cilovo stovarište.
Detaljna uputstva
VOZAČI, DOBRO OBRATITE PAŽNJU: Na ovoj deonici saobraćaj sutra potpuno obustavljen!
Slušaj vest
Obustava će trajati od nedelje u 08:00 časova do ponedeljka u 06:00 časova.
- Polaganje završnog sloja zahteva vreme da se ohladi i dobije potpunu čvrstinu, kako se saobraćaj ne bi odrazio na kvalitet ugrađenog asfalta. Zbog toga je neophodna potpuna obustava. Svi učesnici u saobraćaju se pozivaju da u periodu zatvaranja koriste alternativne rute:preko Derovca i puta Ledenice, sa izlazom ispod "Koninga" ili pravcem preko Čačka, poručuju iz JP Putevi Srbije.
Dodaju da će biti postavljena sva neophodna signalizacija, a pošto je u pitanju totalna obustava, prolaza neće biti.
Građanima se preporučuje da na vreme izmeste svoja vozila ili planiraju kretanje drugim pravcima, obaveštavaju iz službe održavanja ivanjičkih Puteva.
(Kurir.rs/RINA)
Reaguj
Komentariši