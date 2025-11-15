Slušaj vest

Obustava će trajati od nedelje u 08:00 časova do ponedeljka u 06:00 časova.

- Polaganje završnog sloja zahteva vreme da se ohladi i dobije potpunu čvrstinu, kako se saobraćaj ne bi odrazio na kvalitet ugrađenog asfalta. Zbog toga je neophodna potpuna obustava. Svi učesnici u saobraćaju se pozivaju da u periodu zatvaranja koriste alternativne rute:preko Derovca i puta Ledenice, sa izlazom ispod "Koninga" ili pravcem preko Čačka, poručuju iz JP Putevi Srbije.

Dodaju da će biti postavljena sva neophodna signalizacija, a pošto je u pitanju totalna obustava, prolaza neće biti.

Građanima se preporučuje da na vreme izmeste svoja vozila ili planiraju kretanje drugim pravcima, obaveštavaju iz službe održavanja ivanjičkih Puteva.

(Kurir.rs/RINA)

Ne propustiteDruštvo"Iskopali su rupu, zakopali me u zemlju i tek sam onda počela da dišem!": Čudesna priča baka Rade koja se smrti nasmejala u lice!
Baba Rada
DruštvoDRAMATIČNE SCENE U SRPSKOM SELU! Štene upalo u bunar, hrabri vatrogasci odmah krenuli u akciju - Pogledajte slike koje su oduševile Srbiju (FOTO)
štene spaseno bunar Topolovnik
DruštvoJovana upoznala poslednjeg pećinskog čoveka Sokotre: Pili čaj iz školjke u pećini, a evo ko su mu kućni ljubimci (VIDEO)
Pećinski čovek Abdula
DruštvoPola Evrope pod vodom! Jedna zemlja zbrisana, a Srbija... Evo kako bi izgledao Stari kontinent kada bi se otopio sav led na zemlji (VIDEO)
evropa.jpg