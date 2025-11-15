Hrana, hemija i druge namirnice, a za mališane igračke: Ministarka Stamenkovski uručila pomoć socijalno ugroženim porodicama u opštini Medveđa (foto)
Ministarka za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je više 600 humanitarnih paketa pomoći porodicama u opštini Medveđa koje su, zbog kvarova na elektromreži, usled nevremena i obilnih padavina, poslednja dva meseca ostale bez struje.
Uručeni paketi su obezbeđeni saradnjom Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, Crvenog krsta i "Banke hrane" iz Iriga i obuhvatili su blizu 150 porodica.
"Želeli smo da jednom masovnom akcijom podele osnovnih životnih namirnica i drugih potrepština, pomognemo socijalno ugroženim porodicama u ovoj opštini, tačnije u 11 sela. Uručili smo kontingente hrane, hemije, namirnica koje se svakodnevno koriste, a najmlađe smo obradovali igračkama", istakla je ministarka.
Ona je naglasila da se ekonomska situacija u ovoj opštini poboljšava u odnosu na prethodni period, ali da s obzirom na to da se ovo područje nalazi na administrativnoj liniji, meštani se susreću sa brojnim izazovima, te je zato potrebna veća prisutnost i dodatna pomoć.
Navela je da je sistem socijalne zaštite u ovoj opštini dobar istakavši angažovanje gerentodomaćica koje obilaze samačka i staračka domaćinstva i dodala da će se raditi na njegovom unapređenju.
Ministarka je istakla i da se radi na tome da se dugoročno ispravi problem sa elektromrežom, kako u budućnosti, ovakve obilne padavine ne bi predstavljale izazov za same meštane.
Đurđević Stamenkovski je posetila porodicu Janković u selu Bogunovac i porodicu Nikolić u selu Petrilje, kojima je takođe uručila humanitarne pakete pomoći.
Razgovarala je i sa predsednikom opštine Medveđa Draganom Kulićem i predstavnicima Koordinacionog tela Vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu o narednim koracima pomoći.