Slušaj vest

Ministarka za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je više 600 humanitarnih paketa pomoći porodicama u opštini Medveđa koje su, zbog kvarova na elektromreži, usled nevremena i obilnih padavina, poslednja dva meseca ostale bez struje.

Uručeni paketi su obezbeđeni saradnjom Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, Crvenog krsta i "Banke hrane" iz Iriga i obuhvatili su blizu 150 porodica.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

"Želeli smo da jednom masovnom akcijom podele osnovnih životnih namirnica i drugih potrepština, pomognemo socijalno ugroženim porodicama u ovoj opštini, tačnije u 11 sela. Uručili smo kontingente hrane, hemije, namirnica koje se svakodnevno koriste, a najmlađe smo obradovali igračkama", istakla je ministarka.

Ona je naglasila da se ekonomska situacija u ovoj opštini poboljšava u odnosu na prethodni period, ali da s obzirom na to da se ovo područje nalazi na administrativnoj liniji, meštani se susreću sa brojnim izazovima, te je zato potrebna veća prisutnost i dodatna pomoć.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Navela je da je sistem socijalne zaštite u ovoj opštini dobar istakavši angažovanje gerentodomaćica koje obilaze samačka i staračka domaćinstva i dodala da će se raditi na njegovom unapređenju.

Ministarka je istakla i da se radi na tome da se dugoročno ispravi problem sa elektromrežom, kako u budućnosti, ovakve obilne padavine ne bi predstavljale izazov za same meštane.

1/13 Vidi galeriju Ministarka Stamenkovski u Medveđi Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Đurđević Stamenkovski je posetila porodicu Janković u selu Bogunovac i porodicu Nikolić u selu Petrilje, kojima je takođe uručila humanitarne pakete pomoći.