U vremenu kada se čini da su brzina, sebičnost i lični interes zavladali svakodnevicom, jedan mali gest iz Novog Sada podsetio je mnoge da ljudskost, čovečnost i druge prave vrednosti nisu izumrle!

Članica fejsbuk grupe "Novosađanke", Miladinka, pronašla je novčanik sa ličnim dokumenatima i novcem - i bez imalo razmišljanja odlučila da ga vrati vlasniku.

Umesto da okrene glavu i prisvoji pronađeni novac, kao što bi mnogi možda pomislili da je "normalno" u današnje vreme, Miladinka je uradila suprotno.

Objavila je fotografiju novčanika u grupi, uz jednostavnu poruku:

U novčaniku se pored dokumenata nalazio i novac. Foto: Fejsbuk Printscreen

- Večeras je u Ulici Koste Racina na Detelinari pronađen mali crni novčanik. Nema nikakvih dokumenata, samo nešto novca. Pomozite da pronađemo njegovog vlasnika - napisala je ona u grupi "Novosađanke".

Mnogi sugrađani su oduševljeno komentarisali ovaj njen postupak:

- Svaka vam čast! U toj ulici sam izgubila ključeve i nikad ih nisam našla. Kome su trebali - ne znam, samo je mene koštalo da menjam brave. Tužno! - napisala je jedna Aranka.

Ovaj mali, ali izuzetni čin pokazao je da poštenje i ljudskost nisu iščezli, već samo čekaju da neko hrabro pokaže da još uvek postoje.