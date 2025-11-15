Slušaj vest

Odnosi Srba i Hrvata oduvek su bili složeni i obojeni istorijom, politikom i različitim iskustvima, ali i bliskošću koju je teško ignorisati.

Dva naroda dele sličan jezik, običaje i način života, a opet se često naglašavaju razlike - te upravo ta kombinacija bliskosti i udaljenosti čini svaku raspravu o Srbima i Hrvatima posebno zanimljivom i emotivnom.

Na društvenoj mreži Redit oglasio se jedan korisnik koji dolazi iz mešanog braka - otac mu je Srbin, a majka Hrvatica.

Kroz svoje iskustvo života i u Srbiji i u Hrvatskoj, pokušao je da, iz svog ugla, objasni šta to zapravo deli, a šta spaja dva naroda.

Karta Balkana sa ucrtanim granicama država Foto: Michael Schmeling / Alamy / Profimedia

"Šta nas više spaja nego što nas deli - Srbi i Hrvati? Ja sam dete iz mešanog braka, otac mi je Srbin, majka Hrvatica. Odrastao sam i školovao se u Srbiji, ali sam jedno vreme živeo i u Hrvatskoj. Kroz to iskustvo sam video i razlike i sličnosti, ali što sam stariji, sve više shvatam da smo možda mnogo bliži nego što sami sebi želimo da priznamo", napisao je on na početku svoje objave pa dodao:

"Imamo balkansku dušu"

"Srbi su poznati kao duhoviti i srdačni ljudi, uvek spremni na šalu i gostoprimstvo, čak i u teškim vremenima.Hrvati su s druge strane često više usmereni na zajednicu i domovinu, ponosni na svoje poreklo i tradiciju. Ali i jedni i drugi imamo ono što bih nazvao "balkanskom dušom" - temperament, strast, muziku, humor i gostoljubivost koja nas čini prepoznatljivima gde god da odemo".

Prave žurke umesto venčanja Foto: Shutterstock/Pressmaster

Potom je naveo i istorijski momenat koji je oblikovao dva naroda. Kako su Srbi vekovima živeli pod turskim uticajem, a Hrvati bili pod Mađarima i Italijanima - to je ostavilo trag na kulturu, običajima i mentalitetu.

"Ipak, uprkos tim razlikama, lako se uočava koliko smo slični u jeziku, svakodnevnim navikama i načinu života", piše on.

"Možda je vreme da promenimo fokus"

Dalje navodi da je primetio da i fizičke razlike definitivno postoje.

"Kod Hrvata je mnogo češća svetlija kosa i plave oči, dok su Srbi uglavnom tamniji i po koži i po kosi. Naravno, uvek ima izuzetaka, ali u proseku ta razlika se jasno vidi. Imam utisak da previše naglašavamo ono što nas deli, a premalo govorimo o onome što nas povezuje. Možda je vreme da promenimo fokus - da jedni od drugih učimo i želimo jedni drugima dobro, umesto da se stalno upoređujemo ili tražimo razlike... Zanima me vaše mišljenje, smatrate li da smo mi Hrvati i Srbi sličniji nego što nam se čini i koje biste vi naveli kao najveće sličnosti i razlike?", upitao je on na kraju svoje objave.

"Za nas iz Jugoslavije to je oduvek bila jedna zemlja"

U komentarima su se nizala različita mišljenja korisnika, od onih koji su naglašavali sličnosti do onih koji su podsećali na istorijske podele.

"Jednom sam bio u Hrvatskoj, morao sam da zastanem i da se setim da sam u drugoj zemlji, zbog jezika", iskreno je priznao jedan Srbin.

Mnogi i dalje smatraju da je najbolje bilo u doba Jugoslavije kada smo bili jedna zemlja. Foto: Profimedia, Shutterostock

Drugi su podsećali na vreme Jugoslavije, tvrdeći da je to oduvek bila jedna zemlja, jedan jezik, jedan narod.

"Za nas iz Jugoslavije to je oduvek bila jedna zemlja, jedan jezik, jedan narod. Neće se promeniti dok smo živi. Ali stižu mlade generacije nahranjene mitovima i tu je već veliki jaz", otkrio je još jedan korisnik.

"Sloveni će mi uvek biti najbliži i najdraži"

"Haos kako ljudi misle da je ovo šaren narod, a zapravo smo ista podgrupa Slovena udaljena manje od pola dana vožnje", naveo je neko.

Neki su otišli i korak dalje, ističući fizičke i mentalne sličnosti.

"Mi smo svi dinarska rasa, visoki, jaki i sposobni, i po mnogo čemu posebni. Politika nas je podelila i uvukla u ratove, ali Sloveni će mi uvek biti najbliži i najdraži. Na Balkanu smo stalno na udaru velikih sila koje pokušavaju da unesu nemir, ali uprkos svemu, ostajemo narod snažnih muškaraca i lepih žena", zaključio je još jedan korisnik.